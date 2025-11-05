Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 5 de noviembre de 2025

Redacción Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 5 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

-Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite

-El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»

-El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe

-La cubierta del Nou Mestalla pesará 4.800 toneladas y tendrá 50 pilares de acero

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Temas

Carlos Mazón