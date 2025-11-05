Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:39

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 5 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

-Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite

-El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»

-El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe

-La cubierta del Nou Mestalla pesará 4.800 toneladas y tendrá 50 pilares de acero

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  6. 6

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  7. 7

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  10. 10 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas

