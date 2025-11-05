El capitán corrupto del Puerto: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»

El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida» Jesús Fernández Bolaño declara como testigo en el juicio contra catorce arrestados por la introducción de 1.650 kg de cocaína por el recinto portuario

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:37 | Actualizado 18:51h.

El lobo cuidando el gallinero, o lo que es lo mismo, el capitán de la Guardia Civil encarcelado por narcotráfico declarando como testigo, e instructor de las investigaciones de uno de los alijos incautados, contra la red en la que figuran los cabecillas del llamado cártel del Puerto – en la que él es pieza fundamental de la trama corrupta que introducía grandes cantidades de cocaína -. La paradoja se ha producido esta mañana en la Audiencia Provincial de Valencia cuando Jesús Fernández Bolaño ha comparecido, mediante videoconferencia desde la prisión de Alcalá de Henares, para dar cuenta de su labor como «investigador» en una de las incautaciones que aparecen en las comunicaciones de Sky entre los procesados desencriptadas.

El presunto mando corrupto de la Guardia Civil ha querido dejar de manifiesto su mala relación con el jefe del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) de Valencia, seguramente preparando así ya el camino para el juicio que todavía tiene él pendiente, pero dando a su vez muestras de que en el Puerto de Valencia él era el que estaba al mando –marcando territorio y dando la razón a los que aseguran que allí no entraba un cargamento de droga sin que él no lo supiera–.

«Le dije a los míos que si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida», ha señalado cuando les solicitaron varios atestados de incautaciones llevadas a cabo en la época de la pandemia 2019-2020 con un denominador común, falta de autor conocido. Hasta tal punto era mala la relación que en la reunión que mantuvieron tras la solicitud de información -una vez desencriptado el sistema de mensajería Sky- tuvo que estar presente el capitán de la Policía Judicial de la Comandancia.

En dicha reunión le comunican que han podido desencriptar las comunicaciones de Sky y que por ello le solicitaban los atestados de varias incautaciones, entre ellas una de 117 kilos de cocaína en la que el fue el instructor principal como así ha reconocido en su calidad de testigo.

Asimismo, Fernández Bolaño se ha mostrado incluso ofendido por el hecho de que no se le notificara la reapertura de la investigación ni se le dieran los nombres de los investigados que figuraban en las comunicaciones de Sky ECC desencriptadas.

Sobre el citado alijo de droga, el testigo -al cual renunció el fiscal y la mayoría de los abogados defensores- ha admitido que hubo dos camiones que estuvieron bajo la lupa por realizar movimientos sospechosos en el puerto el día en el que supuestamente iba a ser rescatada la droga, pero que al no pararse en el contenedor abierto no llegaron a detener a nadie. Eso sí, reconoce que dos de los encausados en este procedimiento llegaron incluso a ser identificados por su relación con la empresa de transporte de los citados camiones tras comprobar las matrículas y revisar las cámaras de vigilancia de la terminal.

Pese a el caso, su supuesta investigación -con él al frente- por el envío de este gancho perdido, concluyó sin autor conocido. El capitán de la Guardia Civil también ha reconocido que después de que 4 de febrero de 2021 remitieran un oficio al Juzgado de Instrucción número dos de Valencia en el que exponían las conclusiones de sus investigaciones y que el juez sobreseyera la causa, siguieron haciendo gestiones policiales encaminadas a su esclarecimiento. La introducción de estas manifestaciones no es baladí ya que una de las argumentaciones de nulidad esgrimidas por las defensas es que el plazo de la instrucción ya había finalizado cuando se realizaron diferentes indagaciones como la toma de declaración de los detenidos.