Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Figuración de cómo será el hospital Quirón de Valencia. LP

El nuevo hospital Quirón de Valencia ya tiene licencia de obras y empezarán a construirlo antes de final de año

Se ubicará en una parcela junto a La Fe, tras haber concedido el Ayuntamiento los permisos y el centro tendrá 116 habitaciones

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

El futuro hospital del grupo Quirón en Valencia ya tiene la licencia de obras para comenzar su construcción. El Ayuntamiento ha concedido los permisos y ... las previsiones son que los trabajos para levantar el nuevo edificio comiencen antes de que acabe este año 2025. Estará ubicado en una parcela del barrio de Malilla, entre La Fe y la avenida Ausiàs March. Será el noveno hospital privado en la ciudad, ya que el nuevo Ascires se va a inaugurar de forma inminente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo hospital Quirón de Valencia ya tiene licencia de obras y empezarán a construirlo antes de final de año

El nuevo hospital Quirón de Valencia ya tiene licencia de obras y empezarán a construirlo antes de final de año