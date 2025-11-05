El nuevo hospital Quirón de Valencia ya tiene licencia de obras y empezarán a construirlo antes de final de año

El futuro hospital del grupo Quirón en Valencia ya tiene la licencia de obras para comenzar su construcción. El Ayuntamiento ha concedido los permisos y ... las previsiones son que los trabajos para levantar el nuevo edificio comiencen antes de que acabe este año 2025. Estará ubicado en una parcela del barrio de Malilla, entre La Fe y la avenida Ausiàs March. Será el noveno hospital privado en la ciudad, ya que el nuevo Ascires se va a inaugurar de forma inminente.

Concretamente la dirección de este nuevo hospital Quirón será la calle Ilusión número 5, paralela a Ausiàs March. El total de la superficie de suelo destinada al hospital es de 4.583 metros cuadrados, ya que se van a unir tres parcelas para darles este uso sanitario. El grupo sanitario presentó la solicitud de licencia de obras hace un año, en noviembre de 2024, pero ha sido ahora cuando la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno. Ya en febrero de 2023 el Ayuntamiento inició los trámites para cambiar el uso de unos terrenos con la finalidad de permitir la construcción de este nuevo hospital.

Será el segundo hospital Quirón en Valencia, ya que el de Blasco Ibáñez mantendrá su servicio, por lo que el grupo amplía su presencia en la ciudad, que también cuenta con un centro médico en el Mercado de Colón. El nuevo hospital de Malilla contará con un total de 116 habitaciones individuales, 134 consultas, servicio de urgencias, servicio de diagnóstico por la imagen, bloque quirúrgico con16 quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y unidad de medicina nuclear.

El bloque quirúrgico dispondrá de 16 quirófanos, 12 puestos de UCI en boxes individuales, 3 de los cuales se pueden convertir en boxes de infecciosos o de aislados mediante el uso de esclusas, 4 puestos de UCI neonatal y 2 puestos de prematuros

Además, tendrá 4 unidades de trabajo de parto y recuperación, una de las cuales se dotará con una bañera y el equipamiento necesario para vivir un parto menos intervencionista, 4 salas de endoscopias y 4 salas de procedimientos y habrá una unidad de Hospital de Día Médico Oncológicos.

El edificio se desarrolla en cuatro volúmenes unidos a su vez por los núcleos de comunicación. Cuenta con tres plantas bajo rasante, una de ellas considerada semisótano, una planta baja, una entreplanta y hasta 5 plantas sobre rasante en el tercer volumen del edificio.

Tendrá patios interiores que aportan la luz natural y ventilación al edificio y contará con 530 plazas de aparcamiento de vehículos en las plantas sótano y semisótano, 30 de las cuales serán accesibles. 14 plazas de las 530 dispondrán de estación de recarga, 6 de ellas en plazas accesibles. Además, contará con 351 plazas de aparcamiento para bicicletas en el nivel de vía pública.