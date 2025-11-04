Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en una ciudad conocida por ser un punto estratégico de España

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 4 de noviembre de 2025

Redacción

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:26

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 4 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Mazón designa a Martínez Mus nuevo vicepresidente en sustitución de Gan Pampols

- El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas

- «Me llevó a rastras hasta una chabola y me violó»

- El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia

- La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  3. 3

    Los jugadores rechazan a Corberán
  4. 4 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  5. 5 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  10. 10 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana