Mazón designa a Martínez Mus nuevo vicepresidente en sustitución de Gan Pampols

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en virtud de sus funciones (que conserva a pesar de haber dimitido, y hasta que haya un nuevo ... jefe del Consell, según establece la Ley del Gobierno Valenciano), ha designado a Vicente Martínez Mus, hasta ahora conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, nuevo vicepresidente segundo. La decisión se ha producido en el pleno del Consell celebrado este martes en Alicante.

El cambio obedece a la salida de «nuestro querido Gan Pampols». Hay nuevo vicepresidente segundo. «Además, hemos dado cuenta también del cese de Venancio Aguado como Secretario Autonómico», ha anunciado la portavoz del Consell, Susana Camarero, que también ha dado cuenta de la salida del como secretario autonómico y al subsecretario de ese departamento creado a la medida para el teniente general, que vuelve a la reserva. La Generalitat reestructura y fusiona la vicepresidencia segunda para la reconstrucción y el departamento que dirige Martínez Mus.

Se trata de una nueva remodelación del Consell en lo que va de legislatura. La tercera. El primer cambio se produjo con la salida de Vox, en julio de 2024. El segundo tras la dana, y ahora un tercer cambio a la espera de que pueda haber un cuarto, con la salida definitiva del propio Carlos Mazón tras su dimisión. De no ser así, se adelantarán elecciones. Se sabrá en pocas semanas, en función de las negociaciones entre PP y Vox.

«Además de felicitar a Vicente Martínez Mus, es un día de profunda gratitud y reconocimiento. Gan Pampols se va tras cumplir su misión con entrega, rigor y sentido del deber. Desde el primer día vino a servir y no a figurar. Asumió una tarea inmensa, liderar la reconstrucción. Lo hizo y lo ha hecho. Su empatía con los afectados y los alcaldes han sido clave para poner en marcha el Plan Endavant, una hoja de ruta para construir una Comunitat más fuerte. Ha dado la cara y desde la responsabilidad pùblica ha sido un ejemplo. Deja una huella profunda. Gracias, vicepresidente; gracias, amigo; gracias, Curro, por servir con honor. Hoy te despides del cargo pero no del cariño y respeto de todos nosotros». Así le ha despedido Susana Camarero.