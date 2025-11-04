Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Martínez Mus, nuevo vicepresidente del Consell
Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo del Consell. Iván Arlandis

Mazón designa a Martínez Mus nuevo vicepresidente en sustitución de Gan Pampols

El Consell acomete su tercera remodelación en algo más de dos años a la espera de que la dimisión del president culmine en una sustitución o en adelanto electoral, en función del resultado de la negociación entre PP y Vox

Burguera

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:21

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en virtud de sus funciones (que conserva a pesar de haber dimitido, y hasta que haya un nuevo ... jefe del Consell, según establece la Ley del Gobierno Valenciano), ha designado a Vicente Martínez Mus, hasta ahora conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, nuevo vicepresidente segundo. La decisión se ha producido en el pleno del Consell celebrado este martes en Alicante.

