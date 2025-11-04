El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia El agente quedó atrapado entre un autobús de la EMT y un turismo en la calle Xàtiva por la falta de pericia del hombre que iba al volante del coche automático

J. Martínez Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 14:54 | Actualizado 15:04h. Comenta Compartir

Un agente de la Policía Local resultó herido el lunes por la tarde al ser atropellado por un coche eléctrico cuando acudió a un accidente de circulación ocurrido poco antes en el centro de la ciudad de Valencia. El policía sufrió lesiones en el tórax y un brazo, por lo que fue trasladado em una ambulancia al Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

La primera colisión tuvo lugar sobre las seis de la tarde del lunes en la calle Xàtiva, a la altura del número 23, cuando el conductor de un BYD Sealion 7 perdió el control de su vehículo eléctrico y colisionó contra el lateral de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Tras recibir el aviso del accidente sin heridos, una patrulla de la Policía Local acudió al lugar para realizar el correspondiente atestado y uno de los agentes fue atropellado de forma accidental por el mismo conductor que había causado el primer siniestro.

Según informaron fuentes policiales, la falta de pericia del conductor del coche eléctrico fue la causa de los dos accidentes. El hombre de mediana edad chocó primero contra el autobús de la línea 81 de la EMT cuando intentaba salir del carril bus para no entorpecer el tráfico, y poco después atropelló al policía local cuando puso la marcha atrás por error, al parecer, para retirar el coche automático.

Tras ser golpeado y arrastrado por el turismo, el agente quedó atrapado unos instantes entre el coche y el autobús. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió de inmediato asistencia médica, un equipo de Soporte Vital Básico (SVB), que trasladó al policía al Servicio de Urgencias del Hospital La Fe.