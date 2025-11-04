Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desinfla este miércoles con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Maribel Vilaplana, a su llegada al juzgado de Catarroja. Iván Arlandis

El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas

La periodista trata de recuperar la normalidad tras una comparecencia ante la jueza que se cerró con luces y sombras

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

Maribel Vilaplana trata de recuperar una rutina que la devuelva a una normalidad, en su caso parece que siempre ya tensa, desde aquella «maldita casualidad» ... de la comida en El Ventorro el día de la dana. El pasado lunes estaba marcado en el calendario como la oportunidad de pasar página de un periodo convulso en lo profesional, pero especialmente en lo anímico. El sábado, de hecho, acudió a un hospital por una crisis de ansiedad.

