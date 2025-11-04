«Me llevó a rastras hasta una chabola y me violó» La Fiscalía solicita 39 años de prisión para el presunto agresor, quien alega que la acogió «por pena»

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 4 de noviembre 2025

Aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, una mujer sintecho y con pocos recursos, el acusado la habría llevado presuntamente por la fuerza a su chabola y allí la habría violado en varias ocasiones tras dejarla encerrada varios días. Víctima y procesado, que se enfrenta ahora a penas que ascienden a los 39 años de prisión, habrían tenido una especie de relación sentimental basada en la necesidad de la mujer y la presunta violencia que ejercía su agresor.

Los hechos, enjuiciados en la mañana de este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, ocurrieron a finales de noviembre en la chabola de Valencia en la que ambos pernoctaban. El acusado, que niega haber forzado sexualmente a la mujer, alega que «la recogió de la calle por pena» y reconoce que las relaciones sexuales eran consentidas.

No obstante, la mujer relata varios episodios violentos en los que pese a insistirle en que parara porque le estaba haciendo daño, el acusado seguía violándola. Sin fuerzas y encerrada en la chabola, la víctima acababa cediendo a sus deseos libidinosos, sin poder pedir ayuda por miedo. Además su agresor le robó presuntamente los 600 euros que cobraba del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

«Me llevó a rastras hasta una chabola y me violó», relata detrás de un parabán la agredida, todavía afectada al recordar las agresiones que sufrió y que este periódico no detalla por expreso deseo de la víctima, trasladado por la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer, quien desde el pasado 3 de octubre asumió la competencia en este tipo de delitos.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado penas que ascienden a los 39 años de prisión por dos delitos de agresión sexual con acceso carnal y violencia, otros dos de lesiones en el ámbito familiar, un delito de robo con violencia -por apoderarse de su pensión-, un delito de detención ilegal -por tenerla retenida en contra de su voluntad en la chabola-, un delito continuado de quebrantamiento de cautelar y otro de maltrato habitual.

Según los hechos denunciados, y ratificados en la vista oral por la víctima, el acusado, con el que tenía una especie de relación sentimental, le robó la pensión y la dejaba encerrada en la chabola en la que ambos vivían en un barrio de Valencia que este periódico no revela para proteger el anonimato de la víctima.

Le robó la pensión de 600 euros

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2023 cuando, según sostiene la Fiscalía, el acusado en al menos dos ocasiones durante la convivencia la forzó sexualmente pese a que la mujer le había dicho que no quería mantener relaciones sexuales. Así lo volvió a relatar en sala la víctima este martes.

Uno de los episodios que se les imputan se produjo el 24 de noviembre, cuando el acusado golpeó a su víctima, la ató y le dijo que se quedaba los 600 euros que cobraba de pensión. Durante esos días la habría agredido e insultado, además de dejarla encerrada en la chabola. Por su parte el procesado niega tanto los insultos como las agresiones físicas y haber forzado sexualmente a la mujer, que según ha insistido, era su pareja.

La mujer denunció los hechos tras una de las agresiones sexuales y se acordó una medida cautelar de alejamiento. Medida que pese a tener conocimiento de la misma, el hombre habría presuntamente quebrantado tras llamarla al teléfono de su hija -ya que ella no tenía- para convencerla de que volviera con él. La víctima ha tratado de exculparlo en este sentido y niega que acudieran al juzgado juntos a quitar la denuncia.