Una víctima de agresión sexual exculpa en el juicio al hombre que le colocó un cúter en el cuello

Un sintecho acusado de violar a una mujer con la que compartía lecho en un garaje del centro de Valencia se enfrenta a una petición de pena de catorce años de prisión. Según los hechos denunciados en su día por la víctima, su pareja le colocó un cúter en el cuello y la obligó a tener sexo aprovechando que se encontraba bajo los efectos de una mezcla de medicamentos.

No obstante, en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia la denunciante no ha querido declarar contra su presunto agresor y asegura que no recuerda nada de lo que pasó. «No sé por qué estoy aquí», alega la supuesta víctima, quien ahora mantiene que cuando denunció los hechos estaba «drogada».

El Ministerio Fiscal considera que la mujer, como le ocurre a otras víctimas de violencia machista, está fuertemente condicionada. Tanto es así que incluso ha pedido que le quiten la orden de protección porque el hijo en común de ambos pregunta por su padre.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2023, cuando el procesado, con antecedentes penales no computables, guiado presuntamente con la intención de satisfacer sus deseos libidinosos, aprovechó el momento en el que su pareja «se encontraba durmiendo y bajo los efectos de una fuerte medicación que tomaba», para obligarla colocándole un cúter en el cuello a mantener relaciones sexuales, pese a la oposición de esta.

Aunque la víctima no hay querido declarar contra su agresor y ahora diga que no recuerda nada, cuando se produjeron los hechos la mujer relató tanto a la policía como al médico forense cómo su pareja la violó tras colocarle un cúter en el cuello, mientras otras dos personas, no identificadas, la sujetaban de brazos y piernas.

Los forenses que atendieron a la víctima, que no presentaba lesiones en la zona vaginal, indicaron que fruto de la medicación que tomó, la mujer presentaba lentitud de reflejos, hipotonía y relajación muscular. Todo ello le provocó pérdida de fuerza e hizo más sencillo para su agresor vencer su resistencia.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número cinco de Valencia acordó una orden de protección respecto de la víctima que impide al acusado aproximarse a menos de 500 metros de ella. En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la agredida con 18.000 euros, aunque ella ahora lo apoye.

Por su parte, el acusado ha negado los hechos, alega que se marchó a comprar comida y que el cúter encontrado por la policía en el lugar era el utilizado para comer. Su defensa mantiene que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la denuncia inicial de la mujer, que hoy no ha querido ratificar, responde a un «ataque de celos». También ha cuestionado que no se haya citado como testigos a las otras personas que estaban con ellos la noche en la que se produjeron los hechos enjuiciados y ha aportado una carta supuestamente escrita por la denunciante -ella dice que la escribió su prima- y que recibió el acusado estando en prisión donde se dirige a él con expresiones de cariño impropias hacia alguien al que acusas de violador.