Detienen a un agresor sexual que amenazó a su víctima con un cuchillo en Valencia El arrestado, que ya está en la cárcel, se encontraba en situación irregular y malvivía en las chabolas del antiguo circuito de la Fórmula 1

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:27 Comenta Compartir

Otra agresión sexual en la ciudad de Valencia. Un hombre de 39 años y nacionalidad argelina ha sido arrestado y encarcelado por violar presuntamente a una mujer de 46 años en una chabola del asentamiento que hay en el antiguo circuito de Fórmula 1 de Valencia.

La violación se produjo a las cuatro de la madrugada de este pasado martes cuando el ahora arrestado convenció a la mujer para llevarla a una chabola al ver que estaba desanimada por problemas con sus hijas, de 18 y 26 años. Aunque la mujer le dejó claro desde un primer momento que no quería tener sexo con él, el hombre habría tratado de aprovecharse primero de su vulnerabilidad, y al no lograr su propósito, se valió de la violencia para forzarla sexualmente.

«Si no te estás quieta te lo clavó», le amenazó a su víctima colocándole un cuchillo en el cuello, según denuncia la mujer, que fue localizada por agentes de la Policía Local de Valencia llorando y en estado de shock en una calle del Marítim.

La mujer les relató que acababa de ser violada por un conocido del asentamiento de chabolas que hay en el antiguo circuito de Fórmula 1 y les dio indicaciones a los agentes de dónde podían localizar a su agresor, que le propinó puñetazos y patadas y la amenazó con un cuchillo.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia para ser explorada por el médico forense de guardia y los agentes localizaron al presunto violador en una chabola del citado asentamiento.

El arrestado, de 39 años y origen argelino, se encontraba en situación irregular en el país, según ha podido saber este periódico. El detenido, del que se hizo cargo la Policía Nacional, fue puesto ayer a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional por la agresión sexual. El segundo preso por una violación en el mismo día.