La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro

Si el tráfico en Valencia es ya de por sí un quebradero de cabeza para los conductores valencianos, la mañana de este martes, en la ... que dos caravanas de taxis han recorrido algunas de las principales arterias viarias de la ciudad, ha sido todo un dolor muelas, especialmente para aquellos que han transitado con su coche, o han intentado hacerlo, por la zona centro. La protesta del sector para reivindicar a la Conselleria de Infraestructuras un incremento de los controles sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) junto al efecto de las obras como la reforma de la avenida Pérez Galdós ha colapsado la movilidad rodada de la capital.

A primera hora del martes agentes de la Policía Local, pertenecientes al operativo especial para evitar la paralización total del tráfico en la ciudad, se han situado en puntos como el cruce entre Xàtiva y Guillem de Castro con la plaza de San Agustí, la gran vía Ramón y Cajal, Cortes Valencianas o Plaza España, donde confluirán ambas caravanas de taxistas. Asimismo, la Policía también vela porque los manifestantes dejen libres algunos carriles de circulación en el recorrido de la protesta para evitar el colapso.

Pese a las medidas de la Policía Local, poco antes de las 10 horas los accesos a Valencia estaban colapsados (en la A-3, además se han registrado accidentes) y la convocatoria de los taxis paraliza el tráfico en el centro de la ciudad.

Fuentes sindicales de algunas de las seis organizaciones convocantes de la manifestación señalaron a este diario en la previa que estaban convocados al paro para clamar contra el «intrusismo» y la «competencia desleal» de las VTC cerca de 3.000 profesionales y que se esperaba un respaldo del 100% de los taxistas en Valencia. Por contra, desde el departamento dirigido por Vicente Martínez Mus aseguraron a este periódico en la víspera que iban a mantener abierta la vía del diálogo con el sector y recordaron que se había llevado a cabo un notable aumento en las inspecciones sobre las licencias de su competencia desde el cambio de gobierno en 2023.

Por su parte, desde el Ayuntamiento ya reconocieron ayer que la protesta iba a afectar «de manera grave» a la circulación, tanto interna como en algunos de sus accesos más concurridos como la CV-35 y la V-21, al noroeste y el noreste de la capital.

Ante el temor a que se produjera una auténtica parálisis del tráfico rodado, desde la Policía Local de Valencia diseñaron un operativo especial para regular la circulación para la mañana y el mediodía de este martes.

Ante esta situación, el Consistorio recomendó a la ciudadanía limitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo particular a la hora de efectuar los desplazamientos así como utilizar el transporte público para realizar los accesos, salidas o movimientos por el interior de la ciudad.

Recorrido de las marcas

Los problemas de circulación ha arrancado a primera hora de este martes pues a las 08:00 horas estaban convocados los taxistas en dos puntos diferentes de Valencia. Concretamente, en los cruces de la calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y en el de avenida de Cataluña con Tarongers.

A las 08:30 horas, según el horario previsto, ha comenzado el itinerario hasta Plaza España, punto en el que han confluido ambas manifestaciones para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de la Generalitat. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas del mediodía.

El primer itinerario partirá de los carriles centrales de Camp de Turia con Cortes Valencianas, el túnel de Pío XII, el puente de Ademuz, la gran vía Fernando el Católico, Ramón y Cajal hasta llegar a Plaza España. Por su parte, la segunda ruta partirá de la avenida Cataluña hacia Aragón, la gran vía Marqués de Turia, Germanías, Ramón y Cajal hasta Plaza España.

Una vez se han juntado ambos recorridos, la caravana recorrerá San Vicente Mártir, la plaza de San Agustín, Periodista Azzati, Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, el paso inferior de esta vía, Ángel Guimerà, Linares y la avenida del Cid para finalmente llegar a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, lugar en el que terminará la protesta. Según el Ayuntamiento, los manifestantes estarán concentrados desde las 11:00 hasta las 14:00 horas en este enclave.