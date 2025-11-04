Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro
Tráfico este martes en Valencia.

Tráfico este martes en Valencia. P. Alcaraz

La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro

La protesta del sector con más de 3.000 vehículos bloquea el tráfico | Los paros del colectivo son para reclamar a la Conselleria más controles contra el «intrusismo» y la «competencia desleal» de los VTC

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:56

Si el tráfico en Valencia es ya de por sí un quebradero de cabeza para los conductores valencianos, la mañana de este martes, en la ... que dos caravanas de taxis han recorrido algunas de las principales arterias viarias de la ciudad, ha sido todo un dolor muelas, especialmente para aquellos que han transitado con su coche, o han intentado hacerlo, por la zona centro. La protesta del sector para reivindicar a la Conselleria de Infraestructuras un incremento de los controles sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) junto al efecto de las obras como la reforma de la avenida Pérez Galdós ha colapsado la movilidad rodada de la capital.

