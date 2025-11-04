La huelga de taxistas colapsa los accesos a Valencia y paraliza el centro
La protesta del sector con más de 3.000 vehículos bloquea el tráfico | Los paros del colectivo son para reclamar a la Conselleria más controles contra el «intrusismo» y la «competencia desleal» de los VTC
Valencia
Martes, 4 de noviembre 2025, 09:56
Si el tráfico en Valencia es ya de por sí un quebradero de cabeza para los conductores valencianos, la mañana de este martes, en la ... que dos caravanas de taxis han recorrido algunas de las principales arterias viarias de la ciudad, ha sido todo un dolor muelas, especialmente para aquellos que han transitado con su coche, o han intentado hacerlo, por la zona centro. La protesta del sector para reivindicar a la Conselleria de Infraestructuras un incremento de los controles sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) junto al efecto de las obras como la reforma de la avenida Pérez Galdós ha colapsado la movilidad rodada de la capital.
A primera hora del martes agentes de la Policía Local, pertenecientes al operativo especial para evitar la paralización total del tráfico en la ciudad, se han situado en puntos como el cruce entre Xàtiva y Guillem de Castro con la plaza de San Agustí, la gran vía Ramón y Cajal, Cortes Valencianas o Plaza España, donde confluirán ambas caravanas de taxistas. Asimismo, la Policía también vela porque los manifestantes dejen libres algunos carriles de circulación en el recorrido de la protesta para evitar el colapso.
Pese a las medidas de la Policía Local, poco antes de las 10 horas los accesos a Valencia estaban colapsados (en la A-3, además se han registrado accidentes) y la convocatoria de los taxis paraliza el tráfico en el centro de la ciudad.
Fuentes sindicales de algunas de las seis organizaciones convocantes de la manifestación señalaron a este diario en la previa que estaban convocados al paro para clamar contra el «intrusismo» y la «competencia desleal» de las VTC cerca de 3.000 profesionales y que se esperaba un respaldo del 100% de los taxistas en Valencia. Por contra, desde el departamento dirigido por Vicente Martínez Mus aseguraron a este periódico en la víspera que iban a mantener abierta la vía del diálogo con el sector y recordaron que se había llevado a cabo un notable aumento en las inspecciones sobre las licencias de su competencia desde el cambio de gobierno en 2023.
Por su parte, desde el Ayuntamiento ya reconocieron ayer que la protesta iba a afectar «de manera grave» a la circulación, tanto interna como en algunos de sus accesos más concurridos como la CV-35 y la V-21, al noroeste y el noreste de la capital.
Ante el temor a que se produjera una auténtica parálisis del tráfico rodado, desde la Policía Local de Valencia diseñaron un operativo especial para regular la circulación para la mañana y el mediodía de este martes.
Ante esta situación, el Consistorio recomendó a la ciudadanía limitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo particular a la hora de efectuar los desplazamientos así como utilizar el transporte público para realizar los accesos, salidas o movimientos por el interior de la ciudad.
Recorrido de las marcas
Los problemas de circulación ha arrancado a primera hora de este martes pues a las 08:00 horas estaban convocados los taxistas en dos puntos diferentes de Valencia. Concretamente, en los cruces de la calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y en el de avenida de Cataluña con Tarongers.
A las 08:30 horas, según el horario previsto, ha comenzado el itinerario hasta Plaza España, punto en el que han confluido ambas manifestaciones para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de la Generalitat. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas del mediodía.
El primer itinerario partirá de los carriles centrales de Camp de Turia con Cortes Valencianas, el túnel de Pío XII, el puente de Ademuz, la gran vía Fernando el Católico, Ramón y Cajal hasta llegar a Plaza España. Por su parte, la segunda ruta partirá de la avenida Cataluña hacia Aragón, la gran vía Marqués de Turia, Germanías, Ramón y Cajal hasta Plaza España.
Una vez se han juntado ambos recorridos, la caravana recorrerá San Vicente Mártir, la plaza de San Agustín, Periodista Azzati, Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, el paso inferior de esta vía, Ángel Guimerà, Linares y la avenida del Cid para finalmente llegar a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, lugar en el que terminará la protesta. Según el Ayuntamiento, los manifestantes estarán concentrados desde las 11:00 hasta las 14:00 horas en este enclave.
Los VTC refuerzan sus servicios ante el paro del taxi
Ante las protestas anunciadas por las asociaciones del taxi para este 4 de noviembre, la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana (Movva) ya anunció que los VTC y taxis miembros de su entidad reforzarán su disponibilidad «para garantizar la movilidad de los ciudadanos valencianos».
Para Movva, las empresas de VTC «operan con plena legalidad, generan empleo y son imprescindibles para asegurar la movilidad de los ciudadanos valencianos». «A día de hoy, son una parte esencial de la movilidad en la Comunidad Valenciana, contribuyendo a transportar a miles de personas que cada día confían en su servicio, complementando al transporte público y al taxi, y garantizando que nadie se quede sin opciones para desplazarse», aseveraron en un comunicado remitido una vez se hicieron públicos los paros del sector del taxi.
«Las VTC no somos el problema. Somos parte de la solución a un sistema de transporte que no da abasto. De hecho, el próximo día 4 estaremos en la calle garantizando el derecho a moverse de los ciudadanos valencianos», destacó su presidente, Ricardo González.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión