Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 31 de octubre de 2025

Redacción

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:30

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 31 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

- Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada

- El 'ladrón de las chapas', detenido por cuarta vez tras 21 robos en Benimaclet: y vuelve a quedar libre

- La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

- Mireia Sanmartín, primera mujer en sentarse en el 'corralet' del Tribunal de las Aguas

