Urgente La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
Mazón, durante la presentación del plan de actuaciones.

Mazón, durante la presentación del plan de actuaciones. JL Bort

La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

Mazón anuncia un plan de inversiones hasta el horizonte de 2030 que se elevará a 840 millones de euros e incluirá también actuaciones de mantenimiento, accesibilidad y telecomunicaciones

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:49

La red metro y tranvía de Valencia y Alicante se ampliará con al menos dos nuevas líneas, contará con más estaciones y se beneficiará de ... una renovación completa de las más antiguas, así como de nuevos vehículos -de momento, 22 tranvías-. El objetivo pasa por aumentar la capacidad de movilidad de las dos áreas metropolitanas y, de la mano, reducir las frecuencias de paso, para lo que serán necesarias otras actuaciones que afectarán a los sistemas de comunicación, al mantenimiento y mejora de infraestructuras (desdoblamientos de vía) o la supresión de pasos a nivel.

