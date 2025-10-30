La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

La red metro y tranvía de Valencia y Alicante se ampliará con al menos dos nuevas líneas, contará con más estaciones y se beneficiará de ... una renovación completa de las más antiguas, así como de nuevos vehículos -de momento, 22 tranvías-. El objetivo pasa por aumentar la capacidad de movilidad de las dos áreas metropolitanas y, de la mano, reducir las frecuencias de paso, para lo que serán necesarias otras actuaciones que afectarán a los sistemas de comunicación, al mantenimiento y mejora de infraestructuras (desdoblamientos de vía) o la supresión de pasos a nivel.

Así se desprende del plan de actuaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) 2026-2030, que ha presentado este jueves el presidente Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat, y que prevé una inversión global de 840 millones de euros en el horizonte de cuatro años.

Entre las actuaciones más destacadas está la puesta en servicio de las líneas 11 y 12 del tranvía para Valencia, cuyos proyectos ultiman la fase de estudio previo, la adquisición de 16 tranvías para la capital y seis para Alicante, que entregará de manera progresiva Stadler Rail, la construcción de una nueva estación intermodal en Alicante, clave de bóveda para la futura ampliación de la red del Tram, así como de otra que se ubicará en Torrent, o la renovación de las estaciones subterráneas de las líneas 1 y 2 de Metrovalencia, las más antiguas, de la duplicación de la vía en la línea 3 o de la ampliación del túnel entre Colón y la Alameda.

La previsión es que en el horizonte de 2030 se haya podido incrementar el servicio en un 15% en Valencia, llegando a los 105 millones de viajeros anuales (frente a los 91,2 de la actualidad) y un 25% en Alicante (hasta 25 millones frente a los veinte de hoy en día).