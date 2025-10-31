Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona en la que se produjo el accidente con una víctima mortal.
LP

Detienen a la conductora tras el accidente en el puerto de Gandia en el que murió una mujer de 20 años

Se le investiga por homicidio imprudente, dio positivo por consumo de drogas y no tenía carné de conducir

Ignacio Cabanes

Gandia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:25

Comenta

Una víctima mortal confirmada y una investigación que sigue abierta aunque ya ha avanzado bastante sólo pocas horas después de haberse producto. La Guardia Civil ha detenido a la conductora del vehículo que en la tarde de este jueves se precipitó al puerto de Gandia. Como consecuencia de este hecho, una joven de 20 años, de nacionalidad brasileña, al igual que la propia conductora, falleció y su cadáver fue rescatado poco después.

De este modo, la conductora del vehículo, que salió ilesa del accidente, está investigada por un delito de homicidio imprudente. Además de carecer del carné de conducir, dio positivo por consumo de sustancias estupefacientes.

El accidente que tuvo lugar en la tarde de este jueves en el puerto de Gandia aún mantiene en shock a los testigos que vieron cómo un coche, según algunas fuentes, que circulaba a gran velocidad, se precipitó al agua. Una de las dos ocupantes pudo salir mientras que el cuerpo de la otra ocupante se rescató sin vida ya de noche cerrada.

A lo largo de la mañana de este viernes esta previsto que se investiguen las causas. Una de las hipótesis es la elevada velocidad, ya que el coche recorrió nueve metros de distancia antes de caer en el agua.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han localizado el cadáver de la joven, que pasadas las once de la noche ha sido rescatado del agua.El accidente se ha producido a las ocho de la tarde de este jueves cuando el vehículo en el que se encontraban dos chicas jóvenes ha caído al agua en la zona del aparcamiento situado junto al puerto de Gandia. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Gandia y de la Policía Nacional. Al no localizar a la segunda ocupante del vehículo se ha movilizado a los GEAS de la Guardia Civil.

En este suceso, el CICU, según han informado, movilizó una unidad del SAMU y una ambulancia convencional y se quedaron en preventivo, aunque finalmente no tuvieron que realizar asistencias al haber una persona fallecida y una persona ilesa.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

