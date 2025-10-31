El 'ladrón de las chapas', detenido por cuarta vez tras 21 robos en Benimaclet: y vuelve a quedar libre

Impotencia. Inseguridad. Reincidencia. Son las palabras y las sensaciones que hay en esta historia. El 'ladrón de la chapas', el delincuente al que el dueño ... de un comercio de Benimaclet estampó en una especie de pequeñas monedas, para difundir su rostro entre los vecinos del barrio valenciano, ha vuelto a ser detenido. Y apenas unas horas después ha vuelto a quedar libre por orden de un juzgado de Valencia. Ni las cuatro detenciones en un mes por parte de agentes de la Policía Nacional, ni los 21 robos que ya acumula a sus espaldas han servido para que el imparable ladrón ingrese en prisión.

El enésimo arresto del individuo se produjo en la madrugada del pasado 25 de octubre. Solo dos días después de que hubiera sido detenido. Y de nuevo puesto en libertad por un juzgado. Según fuentes de la Policía Nacional, al hombre de 33 años se le imputan esta vez dos nuevos robos. Cometidos en una sola noche. Primero asalto una barbería y luego un bar. Se llevó como botín alrededor de 1.000 euros en efectivo, una tableta, varias botellas de alcohol y dos juegos de máquinas de cortar el pelo.

Esta última investigación ha corrido a cargo de agentes de la Comisaría de Exposición, tras una denuncia de los dueños de los dos locales. El nuevo periplo delictivo del maleante empezó a las 23 horas del 24 de octubre, en la barbería. Luego, a las cinco de la madrugada, robó en el bar.

El autor empleó el mismo modus operandi para acceder a los dos comercios: forzar la persiana metálica exterior. La decisión de dejarlo en libertad por parte del juzgado contrasta con la cantidad de antecedentes que acumula el individuo, el hecho de que se trate de robos con fuerza y no hurtos (con menos pena y menor probabilidad de prisión provisional) y superar el montante de lo robado el baremo de los delitos menos graves de hurto.

Tras varias indagaciones, los agentes averiguaron que el presunto autor de los dos robos era el mismo 'ladrón de las chapas'. Conocido por otros otros 19 robos con fuerza en locales de Benimaclet entre marzo de 2022 y octubre de 2025. Como destaca la Jefatura Superior de Policía de Valencia, «se da la circunstancia de que los dos últimos hechos que se le imputan tuvieron lugar apenas unas horas después de quedar en libertad tras ser arrestado y puesto a disposición judicial».

Ampliar Chapa con el rostro del ladrón que hizo un comerciante de Benimaclet. LP

Finalmente, tras establecerse un dispositivo de vigilancia en torno al sospechoso, los investigadores lo detuvieron este pasado miércoles por la mañana como presunto autor de los dos robos con fuerza. «El arrestado ya ha pasado a disposición judicial, siendo nuevamente puesto en libertad», confirma la nota de la Policía Nacional.

Esta es la cuarta vez en algo más de un mes que la Policía Nacional detiene al mismo hombre por robos con fuerza en locales comerciales, todos ellos situados en el barrio de Benimaclet. Y allí, en ese barrio, sigue el presunto autor de los mismos. Entre la impotencia y la inseguridad de vecinos y comerciantes.