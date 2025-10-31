Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mireia Sanmartín, con el resto de síndicos del Tribunal de las Aguas de Valencia. T. A.

Mireia Sanmartín, primera mujer en sentarse en el 'corralet' del Tribunal de las Aguas

La joven, hija y nieta de agricultores de Quart de Poblet, es economista de profesión y confiesa estar «orgullosa» de haber compartido una silla con el resto de jueces de la institución milenaria

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:28

Comenta

A las 12 horas de la mañana del Jueves, a la vez que sonaban las campanas del Micalet, el Tribunal de las Aguas de la ... Vega de Valencia, institución basada en la tradición de los juicios orales, ha vivido esta semana un momento histórico: por primera vez, una mujer se ha sentado en el 'corralet' de la Puerta de los Apóstoles.

