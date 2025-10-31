Mireia Sanmartín, primera mujer en sentarse en el 'corralet' del Tribunal de las Aguas

A las 12 horas de la mañana del Jueves, a la vez que sonaban las campanas del Micalet, el Tribunal de las Aguas de la ... Vega de Valencia, institución basada en la tradición de los juicios orales, ha vivido esta semana un momento histórico: por primera vez, una mujer se ha sentado en el 'corralet' de la Puerta de los Apóstoles.

En los más de mil años de historia del Tribunal de las Aguas, ya que data del año 960, no se había producido este paso adelante y la protagonista ha sido Mireia Sanmartín que, ante la ausencia por motivos personales del síndico de la acequia de Quart, José Espinós, tomó el relevo y se convirtió en la primera en ocupar una de las sillas donde se dirimen los conflictos derivados del uso y aprovechamiento del agua de riego de las acequias.

Como cada jueves, la Puerta de los Apóstoles estaba llena de turistas extranjeros y no dudaron un momento en inmortalizar el hecho histórico.

Esta semana no había nungún caso denunciado en la institución que preside José Enrique Aguilar, pero ello no restó emoción a la jornada, lo importante era que es la primera vez que una mujer participaba directamente en la sesión judicial de los jueves.

«Para mí es un orgullo ser la primera mujer que se sienta en el 'corralet' y aunque hubiera sido la número cien, hubiera estado igualmente ilusionada», indica Mireia, que es subsíndica de la acequia de Quart desde abril.

Mireia Sanmartín, con el resto de síndicos y el alguacil del Tribunal de las Aguas de Valencia. T. A.

Relata que en Pascua «se renovó la junta de gobierno de la acequia y se eligió la terna de síndico, en este caso subsíndica, y tesorero. Hace un par de semanas me comentó el síndico si podía relevarle este jueves y para mí ha sido emocionante». Sanmartín cumplía el doble requisito de ser propietaria de tierras y vecina de Quart de Poblet.

Mireia tirne 41 años y sus padres y su pareja no se perdieron la sesión judicial. «Mi padre, Pascual Sanmartín, también fue síndico en el bienio anterior y mi abuelo fue 'veedor', que sería lo equivalente a périto cuando había que valorar los daños y perjuicios en un campo y es un orgullo poder seguir la tradición».

Explica que viene de una familia de agricultores, «yo toda la vida he ayudado en el campo a mi padre. Para mí la agricultura es una pasión, estar en el campo y poder trabajar con las manos, al aire libre y, además, tengo que decir que me encanta pasar tiempo con mi padre».

Si bien Mireia es economista de profesión y trabaja en una empresa, pero además, estudió el Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural y «me gusta siempre que puedo dejar de estar delante del ordenador y trabajar al aire libre y de forma manual. En un campo cultivamos alcachofas, bajoqueta, garrofón y patatas y en otro tenemos naranjas y tomates».

En fututos bienios no descarta la posibilidad de poder llegar a ser síndica, sin embargo, «por ahora, como subsíndica, tengo que aprender mucho de mis compañeros y de la propia institución».

No hay que olvidar que actualmente hay varias mujeres en la directiva y en departamentos de acequias como las de Rascanya, Mislata y también cuenta con otra fémina María José Olmos como secretaria de organización y coordinación del Tribunal de las Aguas.