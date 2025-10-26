Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 26 de octubre de 2025

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:57

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 26 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Kejelcha y Ngetich vuelan en Valencia, pero el viento les deja sin récords mundiales

- El histórico récord que se ha batido en Valencia

- Tres detenidos por obligar a una mujer a prostituirse en pisos de Gandia y Alicante

- Las localidades donde más ha llovido hoy domingo en la Comunitat

- Punto en medio del diluvio

