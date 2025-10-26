Las localidades donde está lloviendo más hoy domingo en la Comunitat El cambio de tiempo llega con el cambio de hora a Valencia

Nacho Ortega Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 11:03 Comenta Compartir

El cambio de tiempo radical ha llegado a la Comunitat Valenciana con el cambio de hora y este domingo 26 de octubre la lluvia y la bajada de temperaturas se han convertido en protagonistas del día. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) apuntaba a que el cielo iba a muy nuboso con lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso al final de la jornada.

En algunos puntos de la provincia de Valencia se han superado los 24 l/m2 antes de las 11 de la mañana, en especial en la comarca de Camp del Turia, según los datos recogidos por Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología), que tiene activa una extensa red de medidores por toda la Comunitat.

Dónde ha llovido más

Precipitación del día (mm) hasta las 11 horas

Llíria Bodegas del Campo 24,0

Altura Masía de Uñoz 22,6

Sacañet 20,5

Llíria 20,0

l′Eliana Pinaeta del Cel 18,2

Segorbe IES Alto Palancia 17,2

Castellnovo 17,0

El Toro Cerro Gil 16,8

Villar del Arzobispo 16,6

Gátova 16,6

Vall de Almonacid 16,4

Fuentes de Ayódar 16,4

Bejís 16,2

Higueruelas 16,0

Yátova 16,0

Aín 15,6

El Toro Calle Mayor 15,4

Casinos 15,2

Algimia de Almonacid 15,0

El Toro la Nava 14,8

Altura Ayuntamiento 14,6

l′Eliana centre 14,2

Alborache 14,0

Buñol 14,0

Dos Aguas 14,0

Marines 13,2

Xodos la Vega 13,2

Soneja 13,2

Cirat 13,2

Zucaina Masico Blanco 13,0

Olocau 13,0

Chóvar Agua de Chóvar 12,8

El Toro Hoya del Campillo 12,6

Zucaina La Hoya 12,6

Gaibiel 12,6

Riba-roja de Túria 12,6

Suera Res. Espadan 12,4

Buñol Partior 12,4

Cortes de Pallás Otonel 12,4

Eslida 12,2

Calles Alcotas 12,2

Sot de Chera 12,2

Marines Ajuntament 12,2

Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita 12,2

Higueras 12,0

Villamalur 11,8

Buñol Alto Gordo (este) 11,8

Culla Pla de les Vinyes 11,6

Betxí Muntanyeta de Sant Antoni 11,4

Chulilla 11,4

Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotan 22º de máxima en Vinaròs, 21º en Castelló de la Plana, 20º en la Vall d'Uixó y 14º en Morella. Las mínimas oscilan entre los 5º de Morella y los 13º de Vinaròs, la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanza los 22º de máxima en Gandia y València, y 19º en Requena y Ontinyent. Por su parte, las mínimas se situan entre los 10º de Requena, 14º en Ontinyent, 16º en València y 17º en Gandia.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 24º en Alicante, Dénia, Orihuela y Elche, y 19º en Alcoi. Las mínimas, 15º en Alcoi, 17º en Dénia, Elche y Orihuela, y 19º en Alicante.