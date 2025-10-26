El histórico récord que se ha batido en Valencia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Almgren, tras cruzar la meta. Efe

Aunque no se han mejorado los registros mundiales, sí que se ha mejorado el mejor tiempo de Europa en Medio Maratón: Almgren para el crono en un espectacular 58'41«

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:55

Aunque en 2025 no se han podido batir los récords del mundo de Medio Maratón, Valencia ha sumado a su palmarés un registro histórico. El sueco Andreas Almgren ha corrido los 21K en 58'41« y ha destrozado el récord de Europa que estaba en poder del suizo Julien Wanders (59:13).

Almgren llegaba a Valencia con una mejor marca personal de 59:23 y horas antes de la carrera estaba convencido de poder pelear por mejorar el récord de Europa. «Solo he corrido un medio maratón antes y estuve a 10 segundos del récord de Europa. Ahora estoy mucho mejor y espero romper la barrera de los 59», comentaba.

Por batir el récord del mundo había un premio de 70.000 euros y por hacerlo el de España se pagaba con 6.000 euros, aunque el reglamento no menciona recompensa especial por batir el récord de Europa.

