El histórico récord que se ha batido en Valencia

Aunque en 2025 no se han podido batir los récords del mundo de Medio Maratón, Valencia ha sumado a su palmarés un registro histórico. El sueco Andreas Almgren ha corrido los 21K en 58'41« y ha destrozado el récord de Europa que estaba en poder del suizo Julien Wanders (59:13).

Almgren llegaba a Valencia con una mejor marca personal de 59:23 y horas antes de la carrera estaba convencido de poder pelear por mejorar el récord de Europa. «Solo he corrido un medio maratón antes y estuve a 10 segundos del récord de Europa. Ahora estoy mucho mejor y espero romper la barrera de los 59», comentaba.

Por batir el récord del mundo había un premio de 70.000 euros y por hacerlo el de España se pagaba con 6.000 euros, aunque el reglamento no menciona recompensa especial por batir el récord de Europa.