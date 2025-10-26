Kejelcha y Ngetich vuelan en Valencia, pero el viento les deja sin récords mundiales El etíope y la keniata vencen en el Medio Maratón, con Mayo como mejor español y con la buena noticia del récord de Europa conseguido por el sueco Almgren

Marc Escribano Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 10:06 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

Valencia no recibe el apodo de la 'Ciudad del running' por casualidad. Las condiciones del terreno son óptimas para volar y batir las mejores marcas en todo tipo de distancias, motivo por el cual miles de personas se congregan todos los años en las multitudinarias pruebas que llenan las calles cercanas al río Turia, para disfrutar del deporte de la zapatilla y retarse a dar lo mejor de sí. Y eso también incluye a los mejores atletas del mundo, como Yomif Kejelcha.

El corredor etíope se coronó como el ganador de la edición de 2025 de los 21 kilómetros del recorrido de la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich, con un tiempo oficial definitivo de 58:02. Pese a que fue un tiempazo y una carrera rapidísima, se le escapó el récord del mundo masculino que él mismo había marcado el año pasado, por medio minuto, a pesar de que durante varios tramos de la carrera llegó a estar en proyección de batir el tiempo de 57:30, que era el objetivo con el que había llegado de nuevo a Valencia.

Paró el crono en 58:02, que sigue siendo una marca envidiable, pero su rostro fatigado en los últimos kilómetros ya hacía indicar que se le escapaba la heroica. Y es que, seguramente, el viento en el tramo final cercano al puerto le perjudicó de cara a pegar ese último acelerón. Y eso que salió como un tiro, con un ritmo que parecía constante gracias a un par de liebres que le iban escudando en los cinco kilómetros iniciales. A la altura de los Jardines de Viveros, el etíope pegó un acelerón y dejó atrás a sus compañeros, ganando distancia sobre el resto de competidores. Al cuarto de hora de carrera aproximadamente ya iba solo ante el peligro.

Al décimo kilómetro, Kejelcha llevaba una proyección de hacer un 57:25. El récord mundial a esa altura de la prueba del Medio Maratón era de 27:20, y lo había hecho en 27:13. Casi nada. Mientras pasaba por delante de las Torres de Serranos, el público valenciano le jaleaba y animaba desde detrás de las vallas para darle ese empujón necesario para batir un récord mundial. Eso sí, cuando tuvo que enfilar el río hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias, apareció 'el tío del mazo', como acuña popularmente Pedro Delgado en el ciclismo, y le llegó el bajón. Al kilómetro 15, el etíope había perdido ya la referencia del récord del mundo y empezó a ir por debajo de su mejor tiempo.

Acercarse a la zona portuaria no le ayudó, puesto que el viento que venía desde el mar hacia la ciudad le daba de cara, y posteriormente de costado, lo que seguramente le fue frenando. Aunque no hacía frío precisamente, tampoco se podría decir que fue una jornada calurosa. Además, el día salió nublado y empezó a sentirse esa humedad que poco a poco se fue traduciendo en tímidas gotas de lluvia. Algo que no es excusa, puesto que el récord de 2024 se hizo bajo el agua. Ya en el último kilómetro, el rostro de Kejelcha hacía ver que no estaba satisfecho con su rendimiento, ya que él mismo se sabía que no batía la marca. Pese a ello, cruzó la línea de meta para coronarse como ganador y colgarse la medalla. Tras él, entró en segunda posición Rodrigue Kwizera, con 58:38, y en tercer lugar Brian Kibor, con 58:39.

Similar historia a la que vivió la keniata Agnes Jebet Ngetich, que fue la ganadora en categoría femenina, pero que vivió la misma situación. Durante gran parte de la carrera llevaba proyección de batir el récord mundial de mujeres. Al décimo kilómetro, su proyección era de hacer un 1:02,09 al llegar a meta, lo que era 19 segundos por debajo del récord femenino. Pero en el tramo final se le complicó la cosa y acabó cruzando la línea de meta de la Avenida de Tarongers con un tiempo de 1:03,08. Un tiempo que bajo ningún concepto se puede calificar como malo, puesto que logró la mejor marca del año y tercera mejor marca de la historia, pero la alta exigencia a la que se enfrentan este tipo de atletas hace que sus rostros no luzcan con una sonrisa pese a conseguir algo histórico como ser la primera mujer en cruzar la línea de meta del Medio Maratón de Valencia en 2025. El segundo puesto de la categoría femenina fue para Fotyen Tesfay, con 1:05:10, y el tercero para Veronica Loleo, con 1:05:46.

No hubo tampoco un récord nacional para España, ya que el primer clasificado nacional, Carlos Mayo, llegó a la meta en 1:00:46, lejos del récord que él mismo posee (59:39), ya que se halla en plena preparación del Maratón de Valencia del próximo día 7 de diciembre. En mujeres, la ganadora fue Carla Gallardo, que firmó una gran marca de 1:09:14. El podio español lo completaron en hombres Said Mechaal con 1:00:48, que durante gran parte de la prueba el que iba en cabeza en el ámbito español siguiendo el ritmo de los africanos que perseguían a Kejelcha, y Nassim Hassaous con 1:00:55, segundo y tercero respectivamente. En mujeres, el podio fue completado por Meritxell Soler con 1:09:46 y Alicia Berzosa, con 1:10:37.

La buena noticia fue que sí se batió un récord, el del mejor tiempo masculino europeo, y fue obra del atleta sueco Andreas Almgren, que con su tiempo de 58:41 pulverizó la marca continental que previamente estaba en 59:13. En definitiva, una carrera rapidísima, pero que por las condiciones climáticas seguramente no tuvo ese impulso que le permitiera ser la más rápida de todos los tiempos. De hecho, nada más cruzar la línea de meta los atletas de élite, en torno a las nueve y media de la mañana, empezaron a caer unas primeras gotas de lluvia, que sobre las diez y media se intensificaron con un aguacero ya más intenso que obligó a sacar los paraguas a los que estaban animando en la línea de meta, cuando los corredores que rozaban las dos horas de carrera llegaban a la Avenida de Tarongers frente a los campos universitarios.