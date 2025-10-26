Tres detenidos por obligar a una mujer a prostituirse en pisos de Gandia y Alicante Uno de los proxenetas quemó con un cigarrillo a la víctima en uno de sus pechos por negarse a mantener relaciones sexuales con los clientes

La Policía Nacional ha detenido en Gandia y en un municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta a tres hombres, de entre 30 y 51 años, por obligar a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos durante aproximadamente dos meses en Gandia y Alicante.

La víctima, aprovechando sus circunstancias de precariedad económica, fue captada en Talavera de la Reina (Toledo), donde un hombre la convenció para trabajar en el ámbito de la restauración, pero fue trasladada a un piso de Gandia, donde varios hombres le dijeron que debía ejercer la prostitución y obligaron a la joven a entregarles todo el dinero que ganaba.

La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida. Mantenía relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo pedía, y sufría agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello. Una vez incluso le quemaron el pecho con un cigarrillo.

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la Comisaría de Policía Nacional en Gandia, han permitido detener a los tres proxenetas los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.