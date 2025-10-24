Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 24 de octubre de 2025

Viernes, 24 de octubre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 24 de octubre en la Comunitat Valenciana:

El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa

El rastreo sin descanso de los desaparecidos: buscan a Francisco Ruiz a 30 kilómetros de donde lo arrastró la dana en Montserrat

Un Medio Maratón de élite internacional

