Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 24 de octubre de 2025

Redacción

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:57

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 24 de octubre en la Comunitat Valenciana:

El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa

El rastreo sin descanso de los desaparecidos: buscan a Francisco Ruiz a 30 kilómetros de donde lo arrastró la dana en Montserrat

Un Medio Maratón de élite internacional

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  4. 4 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  5. 5

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  6. 6

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  7. 7 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  10. 10

    Aagesen, Torres y Bustinduy se suman a la irrupción de ministros antes del aniversario de la dana

