Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
Jorge Bellver, en el exterior de la Ciudad de la Justicia. LP

El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

El dirigente es director general de Relaciones con Les Corts

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:58

Comenta

Sorpresa monumental en el caso Azud. El que fuera vicepresidente de Les Corts, Jorge Bellver, y actual director general de relaciones con Les Corts, ha ... sido citado a declarar como imputado. La convocatoria se produce a los ocho años del inicio de las diligencias. Comparecerá el próximo 17 de noviembre a las once de la mañana. Ese mismo día también le acompañará, en la misma condición, una alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  6. 6 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  7. 7

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  10. 10 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación