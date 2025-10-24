El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

Sorpresa monumental en el caso Azud. El que fuera vicepresidente de Les Corts, Jorge Bellver, y actual director general de relaciones con Les Corts, ha ... sido citado a declarar como imputado. La convocatoria se produce a los ocho años del inicio de las diligencias. Comparecerá el próximo 17 de noviembre a las once de la mañana. Ese mismo día también le acompañará, en la misma condición, una alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia.

Su posición en este sumario siempre ha estado rodeada de incertidumbre. Al principio de la causa, existía un auto de la titular de Instrucción 13 de Valencia que le daba como investigado. Pero, de igual modo, en otra resolución judicial se admitía que no se daban suficientes indicios para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En aquel entonces Bellver era aforado y sólo podía ser imputado formalmente por el alto tribunal valenciano.

La Fiscalía, en un informe presentado recientemente en el juzgado, sostiene que está imputado desde febrero de 2019. Y que en aquel entonces se le ofreció la posibilidad de declarar de manera voluntaria porque era aforado. Ahora, una vez analizado el expediente de la pieza denominada operación colegios, ha solicitado su comparecencia. La acusación sostiene que impulsó una tasación externa, al margen del Ayuntamiento, de los terrenos que interesaban al promotor inmobiliario.

El alto cargo -fue concejal en el equipo de Rita Barberá- se vio salpicado en estas diligencias por presuntamente haber aceptado unos relojes de lujo del presunto cabecilla de Azud, Jaime Febrer, en el marco de la conocida como pieza de los colegios. Eran obsequios que excedían ampliamente el valor de un detalle de cortesía.

Los precios varían de un mínimo de 2.000 euros a un máximo de 3.000, según la documentación intervenida. Destacan los modelos Seamaster Omega, un Brentley y otra pieza de la exclusiva firma Breitling. Además, también fue agasajado con una maleta de casi 1.000 euros Ermenegildo Zegna. Bellver nunca ha negado la existencia de esos regalos. Pero, no obstante, siempre ha defendido la legalidad de su actuación en su responsabilidad política.