Adiós a los maceteros de Ribó: así será el mobiliario de la plaza del Ayuntamiento y de la calle Colón de Valencia El catálogo aprobado por el Consistorio incluye islas de sombra con árboles en el centro, rodeados de asientos de hormigón, con jardines de lluvia y pérgolas temporales

Una recreación en la que se inspirarán los diseños de los nuevos maceteros del centro, basados en el catálogo aprobado por el Consistorio.

Lola Soriano Pons Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 12:56 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Ya está claro el diseño del mobiliario que quiere el gobierno de María José Catalá para las plazas céntricas de Valencia que se van a someter a obras de reforma, como la plaza del Ayuntamiento, San Agustín, la avenida del Oeste o en zonas como la calle Colón.

Este viernes se ha aprobado en Junta de Gobierno el catálogo de loscriterios técnicos del mobiliario, jardineras, bancos e infraestructuras viarias que se implantarán en el centro de la ciudad y destaca la propuesta de maceteros y bancos que se funden con los espacios verdes y todos ellos se pondrán en puntos donde no interrumpan el paso peatonal de los viandantes.

El hormigón pulido y la piedra natural de los bancos y maceteros se fundirán con la vegetiación y también se seguirá apostando por bancos con tableros de madera y combinados con reposabrazos metálicos e incluso recogen la opción de implantar bancos individuales o grupales.

En el caso de la plaza del Ayuntamiento, área que está pendiente de una remodelación integral, el catálogo apuesta por agrupar el mobiliario, tanto bancos, papeleras como luminarias en determinadas islas o zonas, de forma conjunta, «y de forma perpendicular al eje del tránsito o paralelos si se adosan a zonas verdes».

Se propone que el mobiliario «debe de fomentar la creación de microclimas y la biodiversidad», por lo tanto, se trataría de expandir el modelo que hay en uno de los laterales de la plaza de la Reina, en su confluencia con la calle de la Paz y San Vicente, donde hay un refugio con bancos, vegetación y una zona de pequeños chorros de agua.

Mobiliario que inspirará los futuros diseños para el centro de Valencia. Ayto. Valencia

En este caso, se habla de la conveniencia de crear «bioswales , jardines de lluvia y franjas verdes».

También se recueda que no se debe ubicar mobiliario «frente a la señalización, accesos a edificios o cruces de rampas» y se añade que es necesario «dejar áreas libres de 1,20 metros frente a accesos y esquinas para garantizar la visibilidad y seguridad».

Y se detalla que los bancos se tienen que poner en zonas con sombras naturales o artificiales. «Los bancos deben de ubicarse idealmente bajo sombra natural o mediante pérgolas. En el caso de arbolado joven, se recomienda dotar de sombra mediante estructuras temporales o toldos».

En cuanto al diseño de los maceteros, apuestan por jardineras modulares con vegetación arbustiva y vivaz de construcción mixta, de hormigón pulido gris y base de piedra natural (granito o caliza) y con un drenaje central en acero o resina epóxica.

Hablan de jardineras que tengan cavidad para dejar los árboles en el centro que se combinan con partes de hormigón que sirven como asientos.

Y también se habla y mucho en este catálogo de la necesidad de jugar con el tamaño del mobiliario, combinando tamaños pequeños, medianos y grandes según el esapcio donde se vayan a situar.