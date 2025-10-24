Un Medio Maratón de élite internacional

La cuenta atrás para arrancar el Medio Maratón de Valencia ya está aquí. Tras la presentación oficial, que tuvo lugar durante la jornada del jueves, ... Feria Valencia fue este viernes la toma previa de contacto de los corredores con la prueba. Porque el 21K valenciano reúne cada vez un prestigio más grande, no sólo a nivel nacional, en donde ya es una referencia, sino también internacionalmente. Así varios de los favoritos a poder llevarse la victoria o a superar distintos récords mundiales o nacionales fueron los protagonistas en un coloquio.

Con Juan Botella, de la Sociedad Deportiva Correcaminos, dándoles la bienvenida y enfatizando que «Valencia cuenta con récord del mundo ratificados por parte de hombres y mujeres hasta el momento», los atletas de élite mostraron la misma ambición que los organizadores por batir las mejores marcas. Entre ellos, el plusmarquista etíope Yomif Kejelcha. «Tengo un gran recuerdo de aquí. Me gusta mucho y es un gran desafío. He estado trabajando duro física y mentalmente», destacó el ganador en Valencia tanto en los años 2019 como en la última edición. Porque con un crono de 57'30'' paró el tiempo en su llegada a meta, lo que significó fijar el mejor tiempo hasta la fecha hasta el momento. Pendiente queda todavía la validación del tiempo de Barcelona a principios de año, con 56'42''. Esta marca, según Kejelcha, «es muy difícil para mí». Sin embargo, como defensor del triunfo en la capital del Turia, aspira a mejorar su marca personal, lo que por ende significaría el récord mundial, a sabiendas de que en su anterior participación se vio condicionado por la lluvia y el viento en los kilómetros finales.

Uno de los que le harán la competencia será el sueco Andreas Almgren. No es su distancia habitual en la que suele participar, pero en uno de sus pocos precedentes quedó a tan sólo diez segundos de la mejor marca europea de todos los tiempos. De esta forma, llega a Valencia en este 2025 con ese propósito, en un lugar donde sabe qué es superarse. «Rompí el récord del 10K en Valencia y para mí comienza a ser como un hogar. Ahora me encuentro mucho mejor, en uno de mis mejores momentos», afirmó.

En categoría femenina se cuenta con las dos mejores marcas. La keniata Agnes Ngetich llega en un estado de forma pletórico y con mucho optimismo, después de que en distancias algo más cortas venga con medias que invitan a poder superarse en esta 34ª edición de la carrera valenciana. «Depende de cómo responda mi cuerpo y el clima. Veremos qué sucede en la pista porque Valencia es un buen lugar para superarse», destaca Ngetich.

A su estela, pero poniéndole las cosas muy difícil, en 2024 terminó la también etíope Fotyen Tesfay. Ahora prevé hacerle todavía una mayor competencia y -por qué no- arrebatarle ese primer puesto, considerando esta Media Maratón con un tono de cierta revancha. «Trataré de correr como en los entrenamientos y ojalá poder conseguir esa victoria en un lugar como Valencia», menciona la atleta, que ha logrado correr 1h03:21 en Berlín meses atrás.

En lo que representa a la representación española, también aumenta el abanico de competidores con tal de acercarse a los mejores cronos de años atrás. Aunque actualmente no están focalizados de lleno en esta distancia, tanto Yago Rojo como Carlos Mayo han querido volver a competir en esta ciudad, ya que en 2024 ambos no pudieron por distintos motivos. Correr en Valencia es un hecho que les emociona, ya que aunque una parte importante de sus asiraciones pasa por la capacidad y sensaciones que tengan en sus piernas en el día de la prueba, el factor ambiental y el apoyo de la gente les dan ese empuje extra. «Los que antes me decían que Valencia era una carrera cuesta abajo, ahora vienen a correr aquí. Por cómo se comprometen los organizadores y la implicación de la gente y de la ciudad que nos cuidan tan bien, es un auténtico lujazo estar aquí», citaba Yago Rojo. Un discurso respaldado por su compañero, por la evolución que ha tenido Valencia. «Da sentido a todo el esfuerzo que hacemos entrenando. Un ejemplo de hacer las cosas bien hasta convertirse en un referente», respondió Carlos Mayo, el plusmarquista español, con un mejor tiempo de 59'39'', precisamente en nuestras calles.

A esta cita se sumará también Carla Gallardo, que no podía ocultar la «emoción» e «ilusión» de poder afrontar esta carrera. «La Carla de hace 10 años estaría viviendo un sueño y estaría como en una nube todo el fin de semana», reconocía. Entre sus expectativas de cara a su debut en la ciudad valenciana y también en una distancia que no es la que más domina, confía en rebajar a 1h09 su mejor marca personal. Es una distancia complicada. Sé que es ambicioso, pero está en mis piernas y ojalá también estén este domingo», citó Carla.