Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa

Centro sanitario en el que estaba ingresado Tejero hasta este viernes. M. G.

Una portavoz de la familia señala que el golpista del 23-F está «en situación de estabilidad clínica»

Manuel García

Carcaixent

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:38

Un escrito a través de un despacho de abogados ha sido el medio utilizado para dar a conocer que Antonio Tejero Molina, el golpista del 23-F que llevaba varios días ingresado en el Hospital Nisa Aguas Vivas, en Carcaixent, ha recibido el alta hospitalaria.

En concreto, el despacho de abogados de Ángeles Cañizares, han apuntado que se dirigen, mediante este escrito, a los medios de comunicación y a la opinión pública para actualizar la información sobre su estado de salud.

Después de lo que apuntan como «el desmentido inicial», a raíz de que algunos medios de comunicación publicaran este jueves que había fallecido, al despacho de letrados le complace informar de que Tejero ha recibido el alta y proseguirá su recuperación en el entorno familiar.

Finalmente, agradecen la difusión de este comunicado «para la correcta actualización de la información».

