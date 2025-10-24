El rastreo sin descanso de los desaparecidos: buscan a Francisco Ruiz a 30 kilómetros de donde lo arrastró la dana en Montserrat Guardias Civiles peinan una partida agrícola cruzando los mapas con la información aportada por la Politècnica de los sitios más probables hasta los que pudo llevarlo el agua del Magro

El hallazgo del cuerpo de José Javier Vicent el pasado martes casi un año después de que fuera arrastrado por la riada del 29 de octubre de 2024 no sólo da esperanza a los familiares de los otros dos desparecidos, Elisabet Gil y Francisco Ruiz, sino también a los equipos de búsqueda de la Guardia Civil que en todo este tiempo no han dejado de rastrear distintas zonas, algunas por segunda vez, para conseguir dar con sus cuerpos.

Es el caso de Francisco Ruiz, el vecino de Montserrat cuyo rastro se perdió en el aparcamiento de un supermercado tras poner a salvo a sus dos nietos de cinco y diez años.

De su búsqueda se encargan efectivos de la Compañía de Sueca de la Guardia Civil. Todos los meses, dos o tres dispositivos peinan las zonas marcadas en las que, con mayor probabilidad, pudiera hallarse el cuerpo del hombre, contando con la información que la Universidad Politécnica le ha trasladado sobre la dinámica de la corriente del río Magro.

En estos momentos, los trabajos se están centrando en el término de l'Alcúdia, en la partida del Casupet, a unos 30 kilómetros del lugar de su desaparición. Se trata de una zona donde más sedimentos hay acumulados como consecuencia del desbordamiento y arrastre del Magro.

Equipos de más de 8 agentes están realizando la búsqueda siguiendo el recorrido que se cree que pudo haber seguido el cuerpo. El rastreo se ha realizado primero a pie en la zona más accesible para los agentes y han ido descartando zonas y en aquellas donde hay mayor cantidad de sedimentos, que puede ser de hasta metro y medio, se utilizará maquinaria especializada. También están utilizando drones en las tareas de rastreo de la zona.

Peinarán toda esta área y de no hallarse el cuerpo continuarán en otras zonas. Desde la Guardia Civil aseguran que seguirán sin descanso y sin fecha hasta lograr localizar el cuerpo de Francisco.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, su hijo Samuel reconocía que tras el hallazgo del cuerpo del vecino de Pedralba, José Javier Vicent, tienen un pequeño rayo de esperanza, aunque no quiere caer en el optimismo porque, según aseguraba que en la zona donde desapareció su padre es más difícil encontrarlo porque en el Magro no se realizaban tantas labores de limpieza y mantenimiento.