Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este martes 21 de octubre de 2025

Los bomberos manipulan la maquinaria del camión para extraer el cuerpo.

Redacción Martes, 21 de octubre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes, 21 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

- Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno

- Ingenieros alertan de la falta de mantenimiento de Forata y otras presas: «Si no se toman medidas, se romperá una»

- Víctimas de la dana acudirán al Congreso en dos semanas y Mazón irá el 17 de noviembre

- La mayoría accionarial del Levante pasa de la Fundación a Danvila

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.