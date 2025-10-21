Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Emblase de Forata. LP

Ingenieros alertan de la falta de mantenimiento de Forata y otras presas: «Si no se toman medidas, se romperá una»

El Instituto Español de Ingeniería exige más inversión por el envejecimiento de los pantanos y lamenta la «gestión ineficaz de la dana por la falta de conocimiento en el Cecopi, lo que multiplicó los daños y las víctimas»

Manuel García

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 14:00

Comenta

No es ni mucho menos casual que cuando se acerca el primer aniversario de la dana, el Instituto de la Ingeniería de España y el ... Colegio de Ingenieros organizara este martes en Madrid una jornada sobre la seguridad de las presas españolas bajo un epígrafe que deja poco espacio a las dudas sobre el diagnóstico: «Una prioridad inaplazable».

