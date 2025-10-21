La CHJ garantiza el riego sin restricciones en primavera gracias al volumen de agua de sus embalses

Los agricultores de la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán regar sin restricciones durante la próxima temporada primaveral. Así lo ha anunciado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ... durante la Comisión de Desembalse, la reunión que la entidad organiza con todos los agentes interesados de la Demarcación para explicar la situación de los embalses y acuíferos de la zona. En dicho en cuentro, el Organismo ha asegurado que la media de capacidad de los embalses en la región se encuentra al 49% gracias a que el pasado año hidrológico fue muy lluvioso, lo que permitirá regar sin restricciones los campos valencianos.

Este pasado fin de semana tuvo lugar en la sede de la CHJ en Valencia la Comisión de Desembalse para dar a conocer los resultados del año hidrológico 2024-2025 y sentar las bases y expectativas iniciales del curso hidrológico que acaba de comenzar. A este respecto, el Órgano gestor del agua en la Demarcación aseguró que en primavera no habrá restricciones al riego en ningún punto de la región.

Cabe recordar que la finalidad esencial de estas reuniones de la Comisión es deliberar y formular propuestas al presidente de la CHJ sobre el régimen adecuado de gestión de los embalses y acuíferos, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos y atender las demandas relativas a los derechos concesionales de los distintos usuarios.

Así, desde el ente gestor del agua aseguraron que las altas precipitaciones en algunos puntos de la Demarcación permitirán olvidar la situación de sequía o escasez que siguen sufriendo otros puntos, como algunos de los sistemas Vinalopó-Alacantí, el Serpis y la Marina Baja, los cuales todavía cuentan con indicadores negativos. Y es que, tal y como informó la CHJ, en términos generales la Demarcación ha vivido un nivel de lluvias muy por encima de la media registrada los últimos 35 años (523 l/m2 en el curso actual frente a la media de 320 l/m2).

La CHJ recuerda que durante este año hidrológico se han vivido hasta tres grandes episodios de lluvias como fueron la dana de octubre, el temporal de marzo de 2025 y las últimas lluvias de este septiembre. A causa de episodios como estos, algunos sistemas, como el Cenia-Maestrazgo, han presentado registros récord acumulando hasta 903 l/m2 (el pasado año hidrológico la precipitación fue de 349 l/m2).

Las precipitaciones han tenido una incidencia directa en el aumento de las reservas de los embalses de la Demarcación, que el pasado 1 de octubre comenzaron el año hidrológico 2025-2026 con 1.392 hm3, lo que supone el 49% de la capacidad total. Este valor es superior al del año pasado en la misma fecha (1.164 hm3 ) y se sitúa por encima de las medias de los últimos 5, 10 y 20 años.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), los episodios de lluvia que más agua almacenada han dejado en los embalses fueron los que se produjeron durante los meses de octubre y noviembre del pasado año, así como en este último mes de marzo. Se calcula que las precipitaciones permitieron acumular entre 200 y 300 hm3, respectivamente.

Así, los agricultores de la Demarcación del Júscar no se verán restringidos en sus actuaciones de riego de sus campos, y otros puntos de la región tampoco verán mermada la llegada de caudales ecológicos, como bien puede ser la beneficiada laguna de la Albufera.