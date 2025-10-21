Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi
Imagen de archivo del embalse de Contreras. Jesús Signes

La CHJ garantiza el riego sin restricciones en primavera gracias al volumen de agua de sus embalses

Los pantanos de la Demarcación se encuentran al 49% de su capacidad, lo que supone la media más alta de los últimos 20 años

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:02

Comenta

Los agricultores de la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán regar sin restricciones durante la próxima temporada primaveral. Así lo ha anunciado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ... durante la Comisión de Desembalse, la reunión que la entidad organiza con todos los agentes interesados de la Demarcación para explicar la situación de los embalses y acuíferos de la zona. En dicho en cuentro, el Organismo ha asegurado que la media de capacidad de los embalses en la región se encuentra al 49% gracias a que el pasado año hidrológico fue muy lluvioso, lo que permitirá regar sin restricciones los campos valencianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ garantiza el riego sin restricciones en primavera gracias al volumen de agua de sus embalses

La CHJ garantiza el riego sin restricciones en primavera gracias al volumen de agua de sus embalses