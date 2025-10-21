Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Carlos Mazón, junto a la vicepresidenta Camarero, en Les Corts. Iván Arlandis

Víctimas de la dana acudirán al Congreso en dos semanas y Mazón irá el 17 de noviembre

La izquierda acuerda un plan de trabajo en la comisión de investigación parlamentaria con un listad de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

E. P.

Martes, 21 de octubre 2025, 14:30

Comenta

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de ... octubre de 2025, ha aprobado este martes el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios . Durante la primera semana de noviembre se producirá la comparecencia de los representantes de las víctimas, mientras que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá el día 17 de noviembre.

