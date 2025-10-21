Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Tráfico en la avenida del Cid de Valencia. IVÁN ARLANDIS

Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno

Las sanciones empezarán el próximo 1 de diciembre sobre los vehículos con etiqueta A que sean de fuera de la provincia

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:24

Valencia ha aprobado hoy en la Comisión de Patrimonio la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones que no afectará a los conductores de la ciudad ... de Valencia hasta enero de 2028. Como ha explicado hoy el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, «la implantación va a ser progresiva pues no queremos obligar a cambiar de coche a los vecinos de la ciudad como menos recursos como pretenden los grupos de la oposición Compromis y PSOE. Hasta el año 2028 los vecinos que vivan en la ciudad de Valencia podrán seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones. Además, llegada esa fecha aquellos a que no hayan podido cambiar de coche desde el Ayuntamiento les facilitaremos un título de la EMT para usar el transporte urbano gratuito todo el año y dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE».

