Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo A partir del 1 de diciembre se sancionará a los vehículos más contaminantes de forma progresiva que entren en la nueva Zona de Bajas Emisiones

Zona de Bajas Emisiones en Valencia, con una especial en Ciutat Vella.

La Zona de Bajas Emisiones será una realidad en Valencia a partir del 1 de diciembre de 2025. Desde esa fecha el Ayuntamiento comenzará a multar a los vehículos (turismos, motocicletas y ciclomotores) matriculados fuera de la provincia de Valencia con etiqueta A (también llamados sin etiqueta), y desde ese momento se implantará un calendario que irá afectando al resto del parque móvil. Dos años y un mes después, el 1 de enero de 2028, la ZBE se aplicará también a los vecinos de Valencia. Sin embargo, hay excepciones múltiples y, incluso quien no esté incluido en ellas y no pueda circular libremente, tendrá una bolsa de hasta 48 accesos a la ciudad para evitar la multa.

El Ayuntamiento está finalizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta, y también las cámaras a lo largo de toda la ciudad y los 44 paneles informativos en los lugares más significativos.

Las restricciones de acceso se aplicarán durante las 24 horas del día los 365 días al año. Si tu vehículo no tiene restringido el acceso, no hay que hacer ningún trámite porque «el sistema de control de accesos está conectado con la base de datos de la Dirección General de Tráfico y permite discriminar automáticamente los vehículos que están exentos de las restricciones», explican desde el Ayuntamiento.

Calendario de multas

En el caso de acceder o circular con un vehículo no permitido en la Zona de Bajas Emisiones (València ZBE) se sancionará con la multa prevista para infracciones graves en el artículo 80 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que asciende actualmente a 200 €.

• Desde el 1 de diciembre de 2025: vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A, que son los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes del año 2006.

El distintivo ambiental se puede consultar en la web habilitada al efecto por la DGT.

• Desde el 1 de enero de 2027: cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad en sí. Esto afectará ya a todas las comarcas de la provincia de Valencia salvo a los vecinos de la capital.

• Desde el 1 de enero de 2028: afecta ya a los vehículos de los vecinos de Valencia.

No es necesario disponer la etiqueta ambiental de la DGT visible en el parabrisas puesto que el sistema de control de accesos dispone de un sistema de cámaras de lectura automática de matrículas conectado a la DGT donde ya consta la información de la etiqueta del vehículo.

Cuál es la ZBE

En Valencia habrá una única Zona de Bajas Emisiones, llamada València ZBE, que abarcará la mayor parte de la ciudad y estará delimitada por el perímetro que forman cuatro grandes avenidas:

- la Ronda Norte

- la avenida de los Naranjos

- Serrería

- el Bulevar Sur.

Excepciones

Previa solicitud de autorización:

- los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida)

- los vehículos de las familias numerosas

- los vehículos de familias con menores de tres años

- los vehículos en los que viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.

- los vehículos de emergencias

- los vehículos de servicios esenciales

- los vehículos considerados históricos, con un límite hasta 96 accesos al año

- los vehículos con etiqueta A vinculados a la actividad económica de autónomos o empresas (vehículos de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad).

La bolsa de 48 accesos al año

Los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios (con una duración de 24 horas) cada uno de ellospara acceder durante el año natural. Además, tendrán un título para viajar gratis todo el año en la EMT

Bicis y patinetes eléctricos

Las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP) podrán acceder libremente a la Zonade Bajas Emisiones.

El caso especial de Ciutat Vella

Ciutat Vella posee una restricción adicional de accesos respecto a Valencia ZBE debido a las especiales características de la zona. Por tanto, además de cumplir las restricciones de acceso de los vehículos más contaminantes junto con el calendario de implantación, los vehículos que accedan deberán cumplir los requisitos, condiciones y procedimientos para el acceso a este área de prioridad residencial.