Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Llega la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Está con nosotros ya desde hace un tiempo, pero las sanciones empezarán el 1 de diciembre, aunque ... sólo para vehículos contaminantes de fuera de la provincia de Valencia. En esta pequeña guía vamos a explicarles qué tienen que hacer para que no les multen. La solución fácil es comprarse un coche nuevo. Si no pueden, lo cual es comprensible, todo se complica, aunque tampoco demasiado.

Por si queda algún despistado, una ZBE es un ámbito delimitado por una administración pública en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones.

El 1 de diciembre de 2025, como decíamos, se iniciará la fase sancionadora que afectará a los vehículos más contaminantes registrados fuera de la provincia de Valencia, que se mantendrá durante el año 2026. El 1 de enero de 2027 llegará a los vehículos de la provincia, pero no de la capital. A estos no se les multará hasta el 1 de enero de 2028, cuando la ZBE estará completamente implementada en la práctica totalidad de la ciudad. Incluirá, de hecho, todas las calles entre la Ronda Norte, la avenida de los Naranjos, la calle Serrería y el Bulevar Sur.

Hay excepciones, por lo que si no tiene un coche nuevo, no se preocupe. Se puede librar de la multa. Podrá hacerlo si su coche está asociado a actividades económicas con el fin de proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad. Pequeñas y medianas empresas y autónomos, por tanto, tendrán un respiro. Tampoco tendrán obligación los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, los de familias numerosas o con menores de tres años, aquellos en los que viajan embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente o los vehículos de emergencias, servicios esenciales y los considerados históricos, aunque estos últimos tendrán la limitación de 96 accesos anuales. Pero espere porque, como en el anuncio, aún hay más. Para los coches contaminantes y que no cumplan los criterios para ser excluidos de las sanciones, la nueva ordenanza contempla un permiso de de 48 accesos anuales a la ZBE sin ser sancionados.

Bicis y VMP, exentos

También puede librarse, por supuesto, si no va en coche. El transporte público queda excluido de las sanciones, así como bicicletas o patinetes eléctricos, que no generan emisiones. Además, los vehículos históricos están exentos de las restricciones siempre que estén matriculados como históricos en la DGT y con una limitación de 96 accesos anuales. Para todos los coches con limitación de entradas, son válidas durante 24 horas.

Es posible, además, que piense que si no se pone la etiqueta de la DGT se podrá librar de la multa. La picaresca es muy nuestra, pero la verdad es que las cámaras que ha instalado el Ayuntamiento para cumplir la directiva europea son más listas que usted y que yo, dado que lo que hacen es leer las matrículas y cotejarlas con el registro de la DGT. Usted puede no haber pedido la etiqueta, pero el ministerio sabe qué coche tiene, y se lo dirá al Ayuntamiento de Valencia. Y le multarán.