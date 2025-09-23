Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los carteles ya instalados en la ciudad. AYTO. VALENCIA

La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar

El Ayuntamiento instala paneles informativos para avisar a los coches viejos de fuera de la provincia de que no pueden entrar a la ciudad de Valencia

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:49

La Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad. O casi. Tras años de tramitación dentro del Ayuntamiento, con dos equipos de gobierno diferentes al ... frente del proyecto (aunque la anterior concejalía de Movilidad no movió mucho el tema), las limitaciones para los vehículos más contaminantes llegarán ya el 1 de diciembre, cuando dejarán de poder entrar a la ciudad los coches viejos de fuera de la provincia de Valencia.

