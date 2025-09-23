La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar

La Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad. O casi. Tras años de tramitación dentro del Ayuntamiento, con dos equipos de gobierno diferentes al ... frente del proyecto (aunque la anterior concejalía de Movilidad no movió mucho el tema), las limitaciones para los vehículos más contaminantes llegarán ya el 1 de diciembre, cuando dejarán de poder entrar a la ciudad los coches viejos de fuera de la provincia de Valencia.

Así las cosas, el Consistorio está realizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta, y también las cámaras a lo largo de toda la ciudad y los 44 paneles informativos en los lugares más significativos.

«Los trabajos conducentes a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia siguen su curso en diferentes vertientes», tal como ha anunciado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha explicado que se resolverán las alegaciones ciudadanas que se han presentado al texto de la ordenanza como paso previo a su aprobación definitiva.

«Además, contemplamos una fuerte campaña informativa para que todos los usuarios conozcan los detalles del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones», ha destacado el concejal, tras recordar que el 1 de diciembre entrará en funcionamiento el sistema y se prohibirá el acceso a la ciudad a los vehículos de fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A, que son los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diesel matriculados antes del año 2006.

«Se contempla una implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones porque el 1 de enero de 2027 la prohibición de acceso y circulación afectará a los vehículos con etiqueta A de fuera de la ciudad de Valencia y el 1 de enero de 2028 la prohibición alcanzará a todos los vehículos con etiqueta A, incluidos los de la propia ciudad», ha resaltado, tras puntualizar, que, «en todo caso, existirán excepciones en atención a circunstancias personales vinculadas a la discapacidad, familias numerosas, familias con menores de tres años, mujeres embarazadas, entre otros supuestos, y también se permitirá 48 accesos puntuales con carácter anual a cualesquiera vehículos». «También estarán exentos los vehículos con etiqueta A vinculados a cualquier actividad económica de autónomos o empresas para no perjudicar su actividad económica. Con esta medida se dará cumplimiento a la normativa estatal y se mejorará la calidad del aire», ha concluido Carbonell.