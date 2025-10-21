Qué coches tienen etiqueta A y serán multados en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia A partir del 1 de diciembre se sancionará a algunos de los vehículos más contaminantes de forma progresiva, que son los que no tienen distintivo medioambiental

A partir del 1 de diciembre de 2025 entra en vigor la nueva Zona de Bajas Emisiones de Valencia, que comenzará a multar a los coches que no tienen etiqueta o distinto medioambiental, conocidos popularmente como los vehículos con etiqueta A. El calendario de multas será progresiva y castigará primero a los vehículos de fuera de la provincia de Valencia.

Estos vehículos son los más antiguos o los que no cumplen las normativas exigidas suponen según la DGT cerca del 50% del parque móvil en la actualidad.

El otro 50% tienen un distintivo ambiental que asigna la Dirección General de Tráfico (DGT) según criterios como el tipo de motor, combustible, normativa Euro y año de matriculación.

El distintivo ambiental se puede consultar en la web habilitada al efecto por la DGT.

Cuáles son los vehículos sin etiqueta o con etiqueta A

Los vehículos sin etiqueta medioambiental son aquellos de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y los diésel matriculados antes de 2006, ya que no cumplen con las normativas de emisiones y se les conoce como etiqueta A. Esta clasificación también aplica a motos y ciclomotores de características similares.

Si tu coche no es 'sin etiqueta' o 'etiqueta A' debes saber que la colocación del distintivo es voluntaria, pero recomendable. Existen ordenanzas municipales que pueden regular o incluso limitar la circulación de tu vehículo en función del distintivo que tenga, por lo que la DGT aconseja llevarlo, ya que la utilidad del distintivo es que los agentes puedan discriminar fácilmente los vehículos más ecológicos de un vistazo (por ejemplo en días de alta contaminación). «Si no lo llevas visible es imposible que lo hagan, por lo tanto aunque tu coche cumpla con los requisitos, no vas a poder beneficiarte de las ventajas que conllevan los distintos distintivos», explican desde la Dirección General de Tráfico.

Las etiquetas medioambientales

Hay cuatro etiquetas principales: 0 emisiones (azul), ECO (azul y verde), C (verde) y B (amarilla). De mayor a menor eficiencia serían:

• Etiqueta 0 emisiones, Azul Ayuda: Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

• Etiqueta Eco Ayuda: Los siguientes en el escalón de eficiencia, se trata en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

• Etiqueta C, Verde Ayuda: Vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

• Etiqueta B, Amarilla Ayuda: Vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

• Sin etiqueta. Son el resto de los vehículos, el 50% más contaminante, y no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio.

Por qué llevan etiqueta

La clasificación de los vehículos a través del distintivo ambiental tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En algunas ciudades ya se está utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él.

Si bien la obtención y colocación del distintivo es voluntaria, esta debe hacerse adherido la pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él. En su defecto (en el caso de motocicletas), en cualquier sitio visible del vehículo.

Dónde se puede comprar

Una vez comprobado que tiene derecho a un distintivo ambiental, la adquisición y compra de los distintivos ambientales puede realizarse a través de:

- Oficinas de Correos

- Red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados

- Gestores Administrativos

- Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO)

- Estancos autorizados (Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado)

- Para el caso de flotas, puedes obtener los distintivos a través de la asociación Ganvam.

¿Es válido en Europa?

El distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular.