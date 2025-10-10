Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este viernes 10 de octubre de 2025
Redacción
Viernes, 10 de octubre 2025, 21:22
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 10 de octubre en la Comunitat Valenciana:
-Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
-Siete años de prisión por intentar matar a su hermana de una cuchillada en Torrent
-Un año de lluvia bipolar en la Comunitat: de la sequía a la dana
-Sólo el 1% de los arroceros de la Albufera han pedido la retirada de la paja del arroz
-Paraíso: «El Valencia Basket fue el primero en negarse a ir a jugar a Israel por seguridad»
