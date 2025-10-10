Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para usar los electrodomésticos

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 10 de octubre de 2025

Redacción

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 10 de octubre en la Comunitat Valenciana:

-Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar

-Siete años de prisión por intentar matar a su hermana de una cuchillada en Torrent

-Un año de lluvia bipolar en la Comunitat: de la sequía a la dana

-Sólo el 1% de los arroceros de la Albufera han pedido la retirada de la paja del arroz

-Paraíso: «El Valencia Basket fue el primero en negarse a ir a jugar a Israel por seguridad»

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  4. 4 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  5. 5 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  6. 6 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector
  7. 7

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  8. 8 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  9. 9

    El último poeta pone en pie el Roig Arena
  10. 10

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana