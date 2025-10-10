Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un campo de arroz encharcado en la Albufera. José Luis Bort

Sólo el 1% de los arroceros de la Albufera han pedido la retirada de la paja del arroz

La opción más probable es que los restos de la paja del arroz se quede en los campos hasta que pueda ser incorporada a la tierra

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:40

El pasado viernes comenzó el periodo en el que se autorizan las quemas de paja del arroz. La alternativa para el agricultor es la ... recogida de estos restos de la cosecha. Se trata este de un procedimiento que no tiene mucho éxito entre los arroceros. Las cantidades que se recogen son mínimas y no llegan a un 3 o 4% del total acumulado en los campos. Este año no parece sea muy diferente. Según datos de la Conselleria de Agricultura, hasta ahora sólo 172 hectáreas (el equivalente a a unas 850 toneladas métricas) han presentado la solicitud para que les sea retirada. De ellas 400 toneladas ya han sido empacadas y el resto está pendiente de ser retirada del campo.

