Un año de lluvia bipolar en la Comunitat: de la sequía a la dana El balance de Avamet sobre el año hidrológico muestra una importante brecha de precipitaciones en la región que va desde los 1.600 litros de La Cassella en Alzira a los 200 de Villena

Cantaba Raimon aquellos versos en los que advertía de que en esta tierra «'la pluja no sap ploure'» puesto que «'o plou poc o plou massa'». Y es que, tal y como recitaba el cantautor, los fenómenos meteorológicos extremos a los que se enfrenta la Comunitat son las dos caras de una misma moneda: «'Si plou poc és la sequera; si plou massa és la catàstrofe'». Cuesta encontrar una definición tan simple como precisa del comportamiento de nuestro clima. A tenor de lo que hemos vivido en el último año, muchos valencianos piensan que el tiempo está cada vez más 'loco' al haber pasado de sufrir una fuerte sequía a una devastadora dana con inundaciones que se cobraron 229 vidas.

El balance del año hidrológico elaborado por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) evidencia el comportamiento bipolar que han las lluvias que han caído sobre la Comunitat. Mientras las provincias de Valencia y Castellón han tenido precipitaciones por encima de las medias anuales de la serie histórica, Alicante sigue siendo víctima de un déficit hídrico de carácter pluvial.

El presidente de Avamet, Adrià Revert, califica el pasado ejercicio como un año «bastante lluvioso» en buena parte de la región, sobre todo en comparación con el anterior que fue «muy seco». El meteorólogo expone que en muchos puntos cayeron entre 200 y 400 litros mientras en muchos lugares de la demarcación de Alicante cayeron 100 o incluso menos. «Fue un desastre», resume.

Por contra, Revert explica que los mejores datos pluviométricos de este año se deben a que hubo dos meses que concentraron grandes cantidades de lluvia: marzo y octubre. El presidente de Avamet asegura que la dana del 29 de octubre ha influido mucho en la precipitación global, especialmente en puntos de la Hoya de Buñol, el norte de la Ribera Alta, Los Serranos así como en Castellón.

Asimismo, el experto también señala la lluvia de mayo caída en primavera. «El mes de marzo, fue extremadamente lluvioso, uno de los marzos más lluviosos desde que hay registros», asevera Revert que indica a su vez que no fue el marzo más húmedo de la serie histórica dado que el de 2022 rompió todos los registros.

Pese al buen desempeño del agua caída del cielo en Castellón y Valencia, Alicante se ha vuelto a llevar la contrapartida teniendo un año «bastante seco en general». Revert expone que algunas estaciones de Avamet han marcado alrededor de 200 litros, cuando la media provincial suele ser algo superior hasta rondar los 300. «En Alicante sigue habiendo déficit de precipitaciones», alerta.

Precipitación orográfica

Desde Avamet remarcan también que los puntos donde más litros han caído comparten el hecho de ser zonas montañosas prelitorales «donde la orografía hace que llueva más». Lo ejemplifican con de el caso de Vallibona (en la comarca castellonense de Els Ports), que tiene cerca 1.600 litros, o La Casella en Alzira (Ribera Alta) con dígitos cercanos a esta marca. Por otro lado, en puntos de la Safor, el norte de la Marina Alta, la Canal de Navarrés o la Sierra de Espadà, también territorios de orografía escarpada, ostentan números de entre 1.000 y 1.500 litros anuales.

En lo que respecta a la huerta de Valencia, desde la agencia valenciana apuntan a que ha sido un año de relativa normalidad en el que la precipitación caída han rondado los 400 litros.

A través de sus redes sociales también han compartido la explicación de que las zonas montañosas próximas al mar tengan registros pluviométricos más elevados. Tomando como ejemplo el temporal de finales del mes de septiembre, en Avamet pusieron de manifiesto los efectos de la orografía en las cifras de lluvia sobre los municipios de Pinet -donde cayeron 203 litros por metro cuadrado el pasado día 29- y Llutxent -donde sólo precipitaron 8 litros por metro cuadrado. La curiosidad en que ambas localidades presenten 195 litros de diferencia en la misma jornada pese a estar a tan sólo 4,5 kilómetros de distancia.

«Siempre pasa y hoy ha vuelto a pasar», publicaron los meteorólogos valencianos con respecto a la «irregularidad extrema de la lluvia» del pasado 29 de septiembre. «Esto recalca, una vez más, que en un territorio mediterráneo tan montañoso y complejo es importante tener una red densa de estaciones meteorológicas», expusieron desde Avamet invitando a ampliar todavía más sus 800 instalaciones de medición meteorológico en suelo valenciano.

