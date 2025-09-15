Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de turistas visita Ronda (Málaga) bajo la canícula del verano de 2025. AFP

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

Un estudio calcula daños directos e indirectos por valor de casi 12.000 millones este año, y cerca de 35.000 hasta 2029, sin contar los incendios

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:33

Sequías, olas de calor e inundaciones. Los tres fenómenos meteorológicos más frecuentes derivados de un clima extremo, una de las consecuencias del cambio climático, ... tienen efectos más allá de lo evidente. Los daños inmediatos son relevantes. Tanto en las personas afectadas como en las infraestructuras destrozadas. Pero hay una factura que va más allá de los gastos de reparación inmediatos y que cala en aspectos tan relevantes para las economías de los estados como los sectores productivos. El turismo, la agricultura o la construcción, sin ir más lejos, están en el ojo del huracán.

