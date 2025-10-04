Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto de este sábado entrega 147.298,89 euros en uno de los pueblos más bonitos de España
Técnicos de Metrovalencia avisan a los usuarios que el tranvía no circula. Iván Arlandis

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 4 de octubre de 2025

Redacción

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:09

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 4 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Más de 10.000 valencianos se suman al clamor en favor de Palestina por el centro de la ciudad

- ¡Ya está bien! (Girona-Valencia)

- Los reyes del Levante deciden en Asturias (Oviedo-Levante)

- Un día sin tranvía en Valencia: «¿Y ahora cómo llego a la playa?»

- Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna

