Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este sábado entrega 147.298,89 euros en uno de los pueblos más bonitos de España
Cabecera de la manifestación, a su paso por la calle Colón.

Ver 13 fotos
Cabecera de la manifestación, a su paso por la calle Colón. Iván Arlandis

Más de 10.000 valencianos se suman al clamor en favor de Palestina por el centro de la ciudad

La protesta que recorre las calles del centro de la ciudad reclama el corte total de relaciones con Israel

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Rojo, negro, blanco y verde -los colores de la bandera palestina- han teñido las calles del centro de Valencia este sábado por la tarde para ... reclamar el fin del conflicto entre Israel y Palestina. Las estimaciones de la organización (se esperaban varias decenas de miles de personas) se ha cumplido, ya que según ha informado Delegación de Gobierno, más de 10.000 asistentes han participado en una manifestación, la 36ª organizada en Valencia, en la que se ha exigido el cese total de la actividad con Israel para poner fin al genocidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  3. 3 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  5. 5 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  6. 6 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 El sueño español termina para Etta Eyong
  9. 9

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»
  10. 10 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 10.000 valencianos se suman al clamor en favor de Palestina por el centro de la ciudad