Más de 10.000 valencianos se suman al clamor en favor de Palestina por el centro de la ciudad

Rojo, negro, blanco y verde -los colores de la bandera palestina- han teñido las calles del centro de Valencia este sábado por la tarde para ... reclamar el fin del conflicto entre Israel y Palestina. Las estimaciones de la organización (se esperaban varias decenas de miles de personas) se ha cumplido, ya que según ha informado Delegación de Gobierno, más de 10.000 asistentes han participado en una manifestación, la 36ª organizada en Valencia, en la que se ha exigido el cese total de la actividad con Israel para poner fin al genocidio.

Los valencianos no han querido quedarse al margen del grito común que está tarde ha resonado en toda Europa y han salido a las calles para protestar contra los ataques de Israel. Bajo el lema 'Embargo de armas integral ya y fin de las relaciones con Israel', la protesta, que se enmarca dentro de 80 manifestaciones que tienen lugar este fin de semana en el país para apoyar al pueblo palestino, ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Israel genocida, Espanya patrocina. Boicot Israel. Palestina lliure'. La marcha ha comenzado a las 19:00 horas desde la plaza de Toros y durante más de dos horas ha llenado la calle Colón de banderas y carteles en favor del territorio palestino.

La marcha, organizada por diversos colectivos que reclaman la libertad de Palestina, ha estado marcada por las reiteradas peticiones de boicot al estado de Israel. Mensajes como «Ni balas ni aviones, queremos sanciones» o «Netanyahu al tribunal, sionista criminal» se han escuchado durante la protesta que ha transcurrido apenas sin incidentes.

Cierto es que se han vivido momentos de tensión frente al establecimiento de Starbucks de la calle Colón, donde los gritos de «Boicot a Israel» se han transformado en protestas contra la marca de café por sus supuestos apoyos al régimen de Netanyahu. Una operativa de agentes la UIP se ha colocado frente a la puerta de la cafetería para evitar incidentes con un grupo de manifestantes que golpeaban un contenedor mientras reclamaban el cese de relaciones comerciales con Israel. Ha sido la propia organización de la marcha la responsable de disuadir a los protestantes para que la marcha pudiera continuar con normalidad.

Los manifestantes también han exhibido una imagen del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, con un bigote de Hitler y las manos manchadas de sangre, encima de una pancarta con el lema 'Genocida'. Durante el recorrido, los manifestantes, muchos de ellos con banderas de Palestina, han vestido camisetas con el mensaje 'Free Palestine (Palestina Libre)' y otras con sandías, símbolo de Palestina.

Desde la organización se ha incidido en la importancia de una manifestación que se suma a las que han tenido lugar en otros puntos de la Comunitat, como Alicante (6.000 asistentes) o Elche (3.500 personas), así como en el resto de España. Jorge Ramos, portavoz de una de las organizaciones que han promovido la protesta, ha asegurado que la movilización ciudadana llega en un momento «de clamor popular global extraodinario», por lo que ha exigido «una ruptura real» de las relaciones con Israel.

El fundador de Voces x Palestina, Ahmed Hamdan, ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se manifiestan este sábado porque "no" quieren "ser cómplices de este genocidio". "Tenemos que dejar de vender y comprar armas a Israel", ha sostenido, por lo que ha exigido "el embargo ya".

Asimismo, los asistentes han reclamado la liberación de los tripulantes de la flotilla en la cita más multitudinaria en favor de Palestina que ha tenido lugar en la ciudad de Valencia. "Tenemos aquí en Valencia al diputado Juan Bordera", ha precisado el fundador de Voces X Palestina, al tiempo que ha remarcado que "han ido a una misión pacífica que deberían hacer los gobiernos, que deberían de mandar esa ayuda".