Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna Rodearon e increparon a los policías que arrestaron al delincuente y uno de ellos amenazó con disparar con una escopeta a los agentes y quemar la comisaría

Javier Martínez Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Un grupo numeroso de personas increparon y rodearon a varios policías en Paterna para intentar evitar la detención de un violento delincuente que tenía cuatro órdenes judiciales de búsqueda y captura. Los agentes no se dejaron amedrentar y apresaron al individuo pese a las amenazas de muerte que incluso recibieron durante la intervención policial.

Los hechos sucedieron sobre las seis de la tarde del viernes tras el intento de ocupación de una vivienda del conflictivo barrio de La Coma. El joven arrestado y su pandilla tienen atemorizados a los vecinos de la zona, y varios de ellos han sido identificados e investigados en los últimos meses por su implicación en varios robos con violencia.

Tras recibir el aviso de una ocupación ilegal de una vivienda en la calle Carcaixent del barrio La Coma, varios policías acudieron al lugar para impedirlo y comprobaron entonces que uno de los okupas era un fugitivo de la justicia, un joven buscado por la Policía por su implicación en varios con el procedimiento del tirón.

El ladrón, su hermano y otros individuos que le acompañaban salieron corriendo cuando vieron a los agentes, y los policías comenzaron a perseguirlos hasta una vivienda cercana, donde se refugiaron los dos hermanos.

Los agentes llamaron a la puerta y rodearon la casa para evitar una posible fuga del delincuente, que intentó escapar por una ventana. Tras identificarse como policías y pedirle que se entregara, los policías hablaron también con la madre del joven para que intercediera y librara a su hijo de más problemas con la justicia.

Según un testigo, el hermano del fugitivo amenazó de muerte a los agentes e hizo ademán de sacar un arma de fuego. «Voy a sacar la escopeta y os voy a matar a todos y a vuestras familias», gritó el joven desde el balcón de la vivienda. También amenazó con quemar la comisaría si no se iban los agentes.

Mientras intentaban convencer al ladrón para que saliera de la vivienda, varios amigos y vecinos de La Coma se congregaron en el lugar y comenzaron a increpar a los policías. «Tuvieron que pedir refuerzos porque el ambiente estaba muy tenso», afirmó una vecina de la calle Carcaixent.

Tras unos minutos de tensión, la madre del delincuente lo convenció para que se entregara a la Policía y los agentes se lo llevaron detenido a la comisaría de Paterna. Según informaron fuentes jurídicas, el joven detenido, cuya identidad responde a las iniciales F. R. O., tenía cuatro órdenes de búsqueda y captura, tres de ellas para trasladarlo al jugado y una para su ingreso en prisión.