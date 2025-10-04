Un día sin tranvía en Valencia: «¿Y ahora cómo llego a la playa?» Las líneas 4, 6 y 8 no circulan este sábado por mantenimiento y decenas de viajeros cambian sus planes al enterarse en la propia parada

«Disculpe caballero, ¿sabe que el tranvía no circula hoy?», comenta el redactor de este periódico a un usuario de la red. «Uy, ¿Y por qué no? ¿Ahora cómo llego a la playa?», responde incrédulo. Esta situación se ha vivido a lo largo de toda la mañana en las pardas de las líneas 4, 6 y 8 de la red de Metrovalencia. Y es que los tranvías circulan sin pasajeros este sábado por motivos de mantenimiento, por lo que el servicio no está operativo. Aún así, decenas de viajeros (sobre todo en la parada de Benimaclet, que tiene transbordo con el metro) se han enterado en la misma parada.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) informó a principios de semana que el servicio se interrumpía temporalmente en tres de las cuatro líneas que circulan por la superficie en la capital (L4, L6 y L8) como consecuencia de los trabajos previstos como parte de la renovación de los sistemas de señalización y comunicaciones de estas líneas. De hecho, desde la conselleria competente se han realizado avisos a través del perfil oficial en redes sociales, en la página web, y a través de los letreros electrónicos de las propias paradas durante toda la semana.

Pese a los esfuerzos de Metrovalencia por avisar a la población de la suspensión del servicio, decenas de usuarios llegaban a las paradas del tranvía este sábado para coger un tren que nunca abriría sus puertas. LAS PROVINCIAS ha recorrido la red para conocer cuántos usuarios se encontraban de bruces con la incidencia. «Justo me acabo de enterar, la verdad es que no les sigo en redes sociales ni miro la web porque ya me conozco los horarios», explicaba a este periódico un usuario despistado. «Me tengo que ir a trabajar, suerte que he salido con tiempo porque ahora tendré que andar», explicaba antes de marcharse.

Todas las paradas mostraban el aviso en el letrero automático que los trenes hoy no recogían pasajeros. Mientras algunos se encontraban el mensaje y daban media vuelta. Otros, absortos con el móvil, no se percataban y eran avisados por el escritor de esta noticia. Y es que en las paradas con menos afluencia no había personal de Metrovalencia que avisara a los más despistados.

Donde sí había personal era en paradas más frecuentadas, como puede ser la de Benimaclet, que sirve de transbordo para las líneas 3 y 9 de metro. Allí las técnico avisaban a los usuarios que esperaban bajo la sombra de las paradas en la superficie. «Muchos usuarios se han enterado porque la afluencia de gente es mucho más baja de la habitual. Aún así, no dejan de llegar por goteo, así que les explicamos que hoy no van a poder usar el servicio», explicaba una trabajadora.

Aún así, hubo algunos usuarios menos comprensivos con las explicaciones 'in situ' de las trabajadoras de Metrovalencia. «Ya podrían haber avisado dentro de la estación de metro. Ahora que ya hemos salido nos toca ticar de vuelta el billete», protestaba una mujer que iba con su familia. «Veníamos con todo preparado para pasar el día en la Malvarrosa, ¿Ahora cómo llego a la playa?», comentaba otro usuario. Las técnico, de hecho, trataban de ayudar a aquellos que necesitaban alternativas de transporte, siempre que fuera posible.

Del mismo modo, este sábado se celebran los exámenes oficiales para sacarse el título de valenciano en Feria Valencia. Una de las opciones de transporte más utilizadas para acudir al lugar es la línea 8 del tranvía, fuera de servicio durante la jornada. Aún así, no ha generado excesivos problemas entre los usuarios que se presentan al examen. «La Junta organizadora nos ha enviado correos durante la semana explicando la situación. Nos avisaron que debido a la incidencia nos habilitarían parking si veníamos con el coche particular», explicaba una joven que acudía a presentarse.

Del mismo modo, la organización del examen ha facilitado el itinerario de la línea 63 de la EMT, que también hace parada en Feria Valencia. Desde la Empresa Municipal de Transportes informaban a LAS PROVINCIAS que respecto al volumen de usuarios que utilizaban esta línea no se han apreciado diferencias con respecto a la frecuencia habitual.

La interrupción temporal comenzó la noche del viernes 3 de octubre, a partir de las 23.50 horas, y finalizará la madrugada del sábado al domingo, por lo que el mismo domingo 5 de octubre ya se prestará servicio en estas líneas con total normalidad desde primera hora.

