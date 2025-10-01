Las líneas 4, 6 y 8 del tranvía no funcionarán este sábado en Valencia Los trabajos de mantenimiento dejan sin servicio nocturno 43 paradas de la capital, Paterna y Burjassot

Redacción Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Las líneas 4, 6 y 8 de Metrovalencia no funcionarán este sábado 4 de octubre por trabajos de mantemiento, según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El servicio se interrumpirá temporalmente en tres de las cuatro líneas que circulan por la superficie en la capital como consecuencia de los trabajos previstos como parte de la renovación de los sistemas de señalización y comunicaciones de estas líneas.

La interrupción temporal comenzará la noche del viernes 3 de octubre, a partir de las 23.50 horas, y finalizará la madrugada del sábado al domingo, por lo que el mismo domingo 5 de octubre ya se prestará servicio en estas líneas con total normalidad desde primera hora. Previamente el sábado algunos tranvías circularán en pruebas pero fuera de servicio.

Este sábado ya se celebran actos del 9 d'Octubre en zonas a las que algunas personas acceden con las líneas de tranvía, como el homenaje al Himno de la Comunitat Valenciana en la la Plaza de la Virgen, el Alardo de arcabucería de Moros y Cristianos entre la Plaza de la Reina y la Plaza del Ayuntamiento o el mercado medieval que hay en el viejo cauce del Turia.

Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.

La ejecución de estos trabajos conlleva además que no circulen los tranvías de estas líneas durante el servicio nocturno del próximo fin de semana (ni sábado ni domingo de madrugada), aunque el resto de líneas de metro, así como la Línea 10 del tranvía, no se verán afectadas.

Qué se va a hacer

Los trabajos previstos contemplan la renovación de los enclavamientos; la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren. El proyecto incluye un sistema automático de protección de tren (ATP) para supervisión y control de velocidades por geometría de vía y aspectos de la señalización.

Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10. La renovación de estos equipos garantiza mayor fiabilidad y regularidad en la explotación, debido a la obsolescencia que estaban alcanzando los sistemas actualmente implantados.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 14 millones de euros, IVA incluido, y están financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation, y forma parte del conjunto de actuaciones que FGV, como entidad pública empresarial, ha acordado llevar a cabo como entidad instrumental.

El proyecto, que anteriormente estaba incluido en el Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, concretamente dentro del Objetivo Específico 1.2, ha sido incluido en al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por estimarse más conveniente para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana.