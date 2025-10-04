Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento del remate de Diego López que hizo subir al empate. EFE

¡Ya está bien!

El Valencia vuelve a derrumbarse ante un colista con diez y otra vez a balón parado | Corberán deja a Foulquier, Gayà, Hugo Duro y Javi Guerra en el banquillo, y la entrada del centrocampista de Gilet tras el descanso deja en evidencia el error de su suplencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:39

«Le pedimos disculpas a los aficionados»... es lo mínimo. «Les entendemos»... es más que probable que no del todo. «Estamos en una transición que ... está en marcha»... ¿transi... qué? «Necesitamos su apoyo»... ¿más aún? «Estamos viendo progreso»... ¡jajajaja! ¿En serio? ¿Se ha creído Ron Gourlay que con cuatro tópicos y dos frases hechas puede ventilarse el asunto? ¡Que el Valencia ha vuelto a perder contra otro colista, y encima jugando contra diez clavándotela de nuevo a balón parado! ¡Ya está bien! No hay derecho que a esta verborrea del CEO de fútbol del Valencia le siga un disgusto del calado de Girona. Escudarse en que el equipo remató infinitamente más que el rival es una excusa baratilla que lo único que hace es provocar más indignación de la que hay. El purgatorio de cada semana se ha instalado como rutina básica. El manual que maneja la plantilla es claro: 'Si hacemos el ridículo y palmamos, nos vamos a aguantar el chaparrón donde estén nuestros aficionados. Lo hacemos en silencio con cara de compungidos y luego a la ducha'. La imagen, tristemente, se ha convertido ya en lo habitual. Este Valencia no es ni de lejos el que se podía imaginar y lo peor es que a Corberán se le empiezan a agotar los argumentos para defender lo indefendible. Hacen falta tantos puntos como ideas nuevas y frescas.

