El precio de la luz se dispara hoy jueves con tramos por encima de los 170 euros/MWh: estas son las horas más económicas para utilizar los electrodomésticos
Varios policías en uno de los registros de la macrooperación. Ignacio Cabanes

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 24 de septiembre de 2025

Redacción

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:26

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 24 de septiembre en la Comunitat Valenciana:

-La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia

-Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta

-El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»

-La AVL se mofa de la propuesta de Mazón de cambiar su nombre y Ens Uneix la ve innecesaria

-A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs

