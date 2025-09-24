La Policía investiga los contratos de estibadores detenidos en la macrooperación antidroga

Una decena de policías registraron el lunes las oficinas de la Sociedad de Estiba y Desestiva del Puerto de Valencia (SAGEP) en busca de documentos, ... correos electrónicos y otras pruebas que podrían incriminar a varios de los detenidos en la macrooperación 'Spider', el mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España.

El registro de las oficinas del SAGEP duró varios horas y los agentes antidroga se llevaron varias cajas con documentos de contratos, informes médicos y dispositivos informáticos para analizarlos con detenimiento en dependencias policiales.

Dos funcionarios de la Inspección de Trabajo también participaron en el registro tras haber recibido una denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de algunos estibadores. Entre los más de 70 detenidos en la macrooperación antidroga se encuentran los cabecillas B. M. e I. T., conocidos por los investigadores por otras operaciones anteriores.

También fueron arrestados dos líderes sindicales, O. M., expresidente del comité de empresa en representación de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el principal sindicato de los estibadores, y K. A., coordinador en la Comunitat Valenciana de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP).

Los estibadores, representantes aduaneros y transportistas detenidos eran eslabones de la cadena logística del puerto que abastece mercados e industrias, pero también formaban parte de un entramado delictivo que sacaba alijos de cocaína de los contenedores por encargo de los narcotraficantes, según las investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

La operación fue bautizada como 'Spider' tanto por la telaraña en la que estaban interrelacionados los diferentes grupos de traficantes y miembros de este cártel, entre estibadores, empresarios, aduaneros y transportistas, así como por los rescatadores encargados de recuperar la droga, en la mayoría de los casos introducida mediante el método de gancho ciego o gancho perdido.

Este procedimiento delictivo consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la cocaína en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.