Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia Tres de los individuos arrestados estaban ocultos con unas cizallas, guantes y comida en un contenedor, y el cuarto es un trabajador del recinto portuario

Otra operación antidroga en el puerto de Valencia se ha saldado con la incautación de 814 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro traficantes, uno de ellos un trabajador del recinto portuario. La intervención policial tuvo lugar el pasado domingo cuando los agentes antidroga revisaron un contenedor sospechoso de transportar cocaína.

Tres de los individuos arrestados estaban escondidos en otro contenedor y llevaban unas cizallas y guantes para rescatar los paquetes de cocaína. También tenían comida para permanecer dentro del recipiente metálico todo el tiempo que fuera necesario mientras esperaban el mejor momento para sacar el alijo de droga.

El cuarto hombre implicado fue detenido horas después tras una rápida investigación. Este individuo, que realiza reparaciones en el recinto portuario, introdujo a los otros tres en la base de contenedores tras ocultarlos en su furgoneta, según las investigaciones.

La operación ha sido realizada por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Valencia, el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) Levante de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

El contenedor que transportaba la cocaína fue embarcado en el puerto de Guayaquil en Ecuador. Los cuatro detenidos forman parte de la red de rescatadores de una de las bandas que operan en el puerto de Valencia con el método del gancho perdido.

Este procedimiento delictivo consiste en ocultar la droga en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la cocaína en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

Los 814 paquetes de cocaína, cada uno de un peso de un kilogramo, están marcados con las iniciales L. T., la palabra 'skull' y otros logotipos, por lo que los investigadores sospechan que podrían haberse unido varias bandas de narcotraficantes para realizar un envío conjunto de cocaína al puerto de Valencia.

