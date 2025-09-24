La AVL se mofa de la propuesta de Mazón de cambiar su nombre y Ens Uneix la ve innecesaria

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha tildado de «fum de canó» la iniciativa anunciada por el presidente ... de la Generalitat, Carlos Mazón, en el debate de política general celebrada en Les Corts por la cual se pretende cambiar el nombre de la AVL por «Acadèmia de la Llengua Valenciana» para «ajustar» su ámbito de actuación y que así pueda velar por la «realidad diferenciada» de la lengua valenciana.

Para esa modificación terminológica haría falta una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara que es muy difícil de lograr en las actuales circunstancias, con el PP y el PSPV totalmente enfrentados. El 'fum de canó', es el humo de quien dispara pero que, en este caso, no puede dar en el blanco. Un brindis al sol. Un viaje a ninguna parte. En este sentido, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y dirigente de Ens Unèix, Natàlia Enguix, ha considerado que el nombre actual «es correcto» y cree que «entrar a hablar de un cambio de este tipo no hace falta». Las dos, Enguix y Cantó, han coincidido en señalar la inconveniencia de situar el valenciano en la «conflictividad política».

Para Cantaó, es «difícilmente comprensible» que Mazón quiera reformar el ente normativo del valenciano si previsiblemente no cuenta con los apoyos necesarios en Les Corts. «Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica: crear conflicto con la lengua no lleva a ningún sitio», ha recalcado antes de reunirse con la vicepresidenta Enguix para abordar acciones de colaboración.

Cantó ha explicado que a la AVL «le preocupa todo lo que está pasando por la lengua» y ha hecho hincapié en que la sociedad no está por la labor de «hacer conflicto con el valenciano permanentemente». «Eso no es bueno», ha señalado, y ha defendido que «lo que necesita el valenciano es estabilidad y, sobre todo, una promoción que sea real y efectiva de su uso en todos los ámbitos».

«No es bueno hacer saltar consensos ya asumidos por la propia sociedad de ninguna de las maneras. Hay que avanzar en una lengua que pertenece a todos los valencianos y que representa a más del 50% de la población que es valencianoparlante», ha argumentado.

La dirigente de la AVL ha reivindicado la trayectoria de 25 años de la Acadèmia y ha subrayado que «no ha faltado nunca a los principios que inspiraron su creación» en 1998 fruto de un pacto entre PP y PSOE. Mazón, para justificar su propuesta en Les Corts este martes, señaló precisamente que la AVL no estaba en sintonía con esos principios tras el paso del Botánic por la Generalitat. Según Cantó, hace un cuarto de siglo, gracias a un consenso «muy mayoritario» se puso en marcha una composición de Les Corts que impedirá que salga adelante la reforma que propondrá el Consell porque requiere de una mayoría de tres quintos de la cámara al ser la AVL una institución estatutaria.

Preguntada por si cree que la AVL «está en peligro por su deriva», la presidenta ha replicado que «en absoluto», que la institución «siempre se ha mantenido en una posición institucional» y «habla a través de sus obras».

Respecto a la colaboración de la Diputació, la presidenta de la Acadèmia ha indicado que servirá para hacer actividades ya previstas que no se podían realizar por el recorte presupuestario de la Generalitat. Esta ayuda de alrededor de 200.000 euros irá fundamentalmente para las acciones previstas en 2026 por el Escriptor de l'Any de la AVL: Francesc Almela i Vives, cronista de la ciudad de València.

La vicepresidenta de la corporación provincial ha destacado que llevan meses trabajando con la AVL para «intentar salvar» a la institución de los recortes «por culpa de Vox», al considerar que es necesario sacar a la lengua del conflicto político porque «el valenciano forma parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra manera de vivir».

Enguix, que forma parte de Ens Uneix y gobierna junto al PP en la Diputació, ha enmarcado la propuesta de Mazón (PPCV) en el ámbito autonómico, aunque ha admitido que ella siempre votaría a favor de la defensa de la AVL porque «el nombre está correcto y meterse en un conflicto innecesario no hace falta».

Ahora bien, ha señalado que «el nombre no hace la cosa» y que la AVL tiene «fuerza suficiente que avalan su reconocimiento». «Al final, no se puede acabar con las cosas tan rápido», ha constatado.

Cuestionada por qué le parece al presidente de la Diputació, el 'popular' Vicent Mompó, esta colaboración con la AVL, Enguix ha hecho notar la diferencia entre llegar a acuerdos con Vox y con Ens Uneix y ha defendido que la corporación quiere fomentar y proteger el valenciano. «Yo tengo mis competencias y hago lo que considero. No tengo ninguna reacción por parte del presidente», ha zanjado.