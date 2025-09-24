Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
La presidenta de la AVL, Verònica Cantó. EP

La AVL se mofa de la propuesta de Mazón de cambiar su nombre y Ens Uneix la ve innecesaria

La presidenta de la Acadèmia considera la iniciativa del presidente de 'fum de canó' por no contar con los apoyos necesarios para aprobarla y pide alejar el «conflicto» del valenciano

Burguera

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:43

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha tildado de «fum de canó» la iniciativa anunciada por el presidente ... de la Generalitat, Carlos Mazón, en el debate de política general celebrada en Les Corts por la cual se pretende cambiar el nombre de la AVL por «Acadèmia de la Llengua Valenciana» para «ajustar» su ámbito de actuación y que así pueda velar por la «realidad diferenciada» de la lengua valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  10. 10 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La AVL se mofa de la propuesta de Mazón de cambiar su nombre y Ens Uneix la ve innecesaria

La AVL se mofa de la propuesta de Mazón de cambiar su nombre y Ens Uneix la ve innecesaria